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Eleições 2022

A chapa de Casagrande e a defesa da democracia

Governador do ES e a senadora Rose de Freitas reforçaram isso em discurso durante convenção. Adversários, no entanto, (ainda) não endossaram discurso bolsonarista contra as urnas

Públicado em 

04 ago 2022 às 02:10
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Convenção estadual PSB
Senadora Rose de Freitas discursa durante convenção do PSB, do governador Renato Casagrande Crédito: Iara Diniz
Na convenção do PSB do Espírito Santo, realizada no último domingo (31), a senadora Rose de Freitas (MDB), candidata à reeleição, deu o tom da defesa da democracia, palavra mencionada por ela ao menos três vezes no discurso. 
"Estamos aqui pela democracia", começou dizendo. "Estou com uma pessoa (referindo-se ao governador Renato Casagrande) que acredita que não podem tirar do Brasil a democracia", afirmou em outro momento. E finalizou: "Viva a democracia! Viva Casagrande!".
Rose foi deputada constituinte, lutou pela redemocratização, contra o regime militar. E tem como principal adversário na corrida pelo Senado o ex-senador Magno Malta (PL), aliado do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).
Sem o ex-governador Paulo Hartung (sem partido) no páreo, Casagrande não tem um arquirrival direto, mas os concorrentes, com exceção do Capitão Sousa, do PSTU, ou são de direita ou flertam com esse espectro político. 
O ex-deputado federal Carlos Manato (PL) e o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD) levantam a bandeira bolsonarista, associada a ataques à democracia, uma vez que Bolsonaro, entre outras coisas, ameaça não reconhecer o resultado da eleição de 2022, caso seja derrotado.
Cabe ressaltar que o ex-deputado e o ex-prefeito não endossam, ao menos até agora, as suspeitas infundadas que Bolsonaro levantou sobre as urnas eletrônicas. Os dois, assim como o próprio presidente, foram eleitos diversas vezes por meio delas.
Casagrande já declarou voto no ex-presidente Lula (PT) na corrida pelo Palácio do Planalto, mas não exalta o petista a todo momento e até recebeu a senadora Simone Tebet (MS), candidata do MDB, no Palácio Anchieta.
O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, que também discursou na convenção, lembrou do "risco à democracia" no país e elogiou a postura do correligionário capixaba, de reunir no palanque forças de espectros políticos divergentes. 
"Vamos falar bem de nós, não tenho necessidade de falar mal de nenhum candidato. Queremos diálogo, queremos democracia", enfatizou Casagrande, por seu turno.

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Rose também não mencionou adversários, embora tenha apelado contra o "retrocesso"  e o "atraso político" no Senado.
Já o ex-senador Ricardo Ferraço (PSDB), vice na chapa do socialista, mostrou-se entrosado com a senadora, pediu à plateia apoio para a emedebista.
A TRINCA 
Renato, Ricardo e Rose são veteranos na política, assim como a maioria dos adversários do governador na disputa pelo Palácio Anchieta.
Os três não podem pregar muito o discurso da novidade, mas Casagrande fala em "inovação" e o jingle da campanha o apresenta como "novo de cabeça".
Considerando o discurso bolsonarista, parece ser uma opção também acenar à defesa da democracia.
De acordo com a última pesquisa Datafolha, a maioria dos eleitores brasileiros avalia como sérias as ameaças de Bolsonaro ao sistema eleitoral, mas não crê que ele consiga dar um golpe.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, onde exerce a função de editora-adjunta desde 2020.

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