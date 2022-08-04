A chapa de Casagrande e a defesa da democracia

Senadora Rose de Freitas discursa durante convenção do PSB, do governador Renato Casagrande Crédito: Iara Diniz

"Estamos aqui pela democracia", começou dizendo. "Estou com uma pessoa (referindo-se ao governador Renato Casagrande) que acredita que não podem tirar do Brasil a democracia", afirmou em outro momento. E finalizou: "Viva a democracia! Viva Casagrande!".

Rose foi deputada constituinte, lutou pela redemocratização, contra o regime militar. E tem como principal adversário na corrida pelo Senado o ex-senador Magno Malta (PL), aliado do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).

Sem o ex-governador Paulo Hartung (sem partido) no páreo, Casagrande não tem um arquirrival direto, mas os concorrentes, com exceção do Capitão Sousa, do PSTU , ou são de direita ou flertam com esse espectro político.

O ex-deputado federal Carlos Manato (PL) e o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD) levantam a bandeira bolsonarista, associada a ataques à democracia, uma vez que Bolsonaro, entre outras coisas, ameaça não reconhecer o resultado da eleição de 2022, caso seja derrotado.

Cabe ressaltar que o ex-deputado e o ex-prefeito não endossam, ao menos até agora, as suspeitas infundadas que Bolsonaro levantou sobre as urnas eletrônicas. Os dois, assim como o próprio presidente, foram eleitos diversas vezes por meio delas.

O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, que também discursou na convenção, lembrou do "risco à democracia" no país e elogiou a postura do correligionário capixaba, de reunir no palanque forças de espectros políticos divergentes.

"Vamos falar bem de nós, não tenho necessidade de falar mal de nenhum candidato. Queremos diálogo, queremos democracia", enfatizou Casagrande, por seu turno.

Rose também não mencionou adversários, embora tenha apelado contra o "retrocesso" e o "atraso político" no Senado.

Já o ex-senador Ricardo Ferraço (PSDB), vice na chapa do socialista, mostrou-se entrosado com a senadora, pediu à plateia apoio para a emedebista.

A TRINCA

Renato, Ricardo e Rose são veteranos na política, assim como a maioria dos adversários do governador na disputa pelo Palácio Anchieta.