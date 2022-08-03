É oficial: PP fica na coligação de Casagrande no ES

Convenção do PP aprovou apoio à candidatura de Casagrande (PSB). Na foto, Da Vitória (PP) e Marcus Vicente (PP) Crédito: Divulgação/PP

Os casagrandistas do PP e os estrategistas da campanha à reeleição do governador Renato Casagrande (PSB) podem respirar aliviados.

A direção nacional do Progressistas não vai barrar a coligação do partido com o PSB e demais aliados, entre eles o PT , apesar da vedação a alianças com petistas em todo o país.

A assessoria de imprensa do PP nacional confirmou à coluna, na manhã desta quarta-feira (3), que a proibição só vale “para apoio do Progressistas ao Partido dos Trabalhadores na eleicão majoritária”, como o deputado federal Da Vitória (PP) já havia informado.

Isso quer dizer que o PP só não pode fazer coligação com um candidato do PT a governador, a vice-governador ou ao Senado.

Na chapa de Casagrande, os petistas não ocupam nenhum desses espaços. Logo, a aliança está liberada.

O tempo de TV do partido é relevante para a coligação. E, historicamente, é natural que o PP fique com o governador.

O presidente estadual da legenda, Marcus Vicente, até poucos meses atrás integrava o primeiro escalão do governo socialista.

Apesar de, nacionalmente, o partido estar na base de apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) — daí a proibição de parcerias majoritárias com o PT do ex-presidente Lula — no estado há anos a sigla permanece alinhada a Casagrande.

O único ponto fora da curva é o deputado federal Evair de Melo (PP), um dos vice-líderes de Bolsonaro na Câmara. Ele apoia o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD) ao Palácio Anchieta.

O PP, que integra o Centrão, bloco de partidos fisiológicos sem amarras ideológicas, normalmente dá total liberdade para as alianças feitas nos estados. A decisão de proibir coligações majoritárias com o PT até rompe uma tradição da legenda.

O mais curioso é que, apesar de bolsonarista, e de ainda promover essa quebra de paradigma, no Piauí, terra do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que é presidente nacional licenciado do Progressistas, o PP quer impedir a associação de candidatos do partido a Bolsonaro.