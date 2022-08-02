Enquanto Ramalho espera o Podemos, Erick Musso entra em cena

Coronel da reserva da PMES Alexandre Ramalho Crédito: Divulgação/PMES

Ele não tem como trocar de partido para concorrer ao posto a esta altura do campeonato, mas o mercado político acredita que o coronel vá ser rifado pelo Podemos e já há quem busque o apoio dele.

Nesta segunda-feira (1º), por exemplo, o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), telefonou para Ramalho.

A coluna apurou que o deputado estadual não chegou a pedir diretamente o apoio do militar da reserva da PM, apenas perguntou se já havia alguma decisão oficial do Podemos e declarou ter "respeito e consideração" por Ramalho.

Ouviu palavras semelhantes, em reciprocidade.

O presidente estadual do Podemos, Gilson Daniel, explicitou à coluna, na sexta-feira (29), as dificuldades para lançar a candidatura do ex-secretário de Segurança Pública:

Assim, os candidatos a deputado estadual e federal do Podemos não poderiam fazer material de campanha contendo a foto do governador, por exemplo. O próprio Gilson, candidato à Câmara, ficaria vedado de fazer isso, mesmo sendo aliado de primeira hora e também ex-secretário do socialista.

Outra questão é o dinheiro. Uma campanha para o Senado é cara. E, avulsamente, teria um tempo ínfimo de propaganda na TV.

A Executiva estadual do Podemos deve definir o destino do coronel até o próximo dia 5.

Uma opção para Ramalho é ser candidato a deputado federal, o que até poderia ajudar na eleição de Gilson Daniel.

O militar já foi secretário de Defesa Social de Viana, quando Gilson era prefeito.

Nada impede, no entanto, que haja afinidade com Erick Musso também. O deputado é do Republicanos, partido que integra a base de apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).

Erick, questionado, na última quinta-feira (28), sobre como pretende se posicionar na corrida presidencial, foi comedido, garantiu que vai pedir votos apenas para o Senado, ou seja, para si mesmo.

Ramalho, por sua vez, também é bolsonarista.

No tabuleiro estadual é que eles divergem. Erick, enquanto era pré-candidato ao governo do Espírito Santo, teceu críticas à gestão de Casagrande.