Curtas políticas: Casagrande é vaiado em festa de Alfredo Chaves

Governador Renato Casagrande vira panela de doce de leite na Festa da Banana e do Leite, em Alfredo Chaves Crédito: Instagram/Renato Casagrande

Casagrande e a vice-governadora Jacqueline Moraes (PSB) foram convidados a virar as panelas de doce de leite. Neste momento, irromperam vaias vindas de parte do público e gritos de "Bolsonaro", como mostra este vídeo:

Vereadores da cidade consultados pela coluna, inclusive alguns deles apoiadores do socialista, também relatam que houve, sim, as vaias.

Já imagens divulgadas nas redes sociais do governador mostram Casagrande sendo bem recebido por populares ao caminhar por espaços da festa.

QUASE 80% BOLSONARISTA

No segundo turno das eleições de 2018, o então candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (na época filiado ao PSL) recebeu 78,79% dos votos dos eleitores de Alfredo Chaves, bem acima do resultado que considera todo o país, em que ele foi o escolhido por 55,13%.

Já em 2020 a população elegeu Doutor Fernando, do partido do governador, como prefeito da cidade.

APOSTAS

Por falar nisso, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), afirmou, durante a convenção do PSB, que Casagrande vai ser reeleito em primeiro turno.

O próprio governador, ao responder a coluna em entrevista coletiva, preferiu não arriscar: "Vamos trabalhar com muita humildade para ganhar a eleição, seja no primeiro ou seja no segundo turno".

PLANOS PARA O FUTURO?

Já durante a convenção do Podemos, na sexta-feira (29), a claque presente na Câmara de Vila Velha, integrada por pessoas ligadas a Arnaldinho e a vereadores da cidade, puxou o grito de "Ôôô, Arnaldinho governador".

O prefeito bateu palmas e sorriu.

"PASSADINHA"

O ex-tucano agora já não faz mais parte também do PSD. Ficou na legenda por cerca de quatro meses.

"Na verdade, ele nunca esteve, né? (no PSD). Deu uma passadinha por aqui, mas sem compromisso. Desejo a ele boa sorte. Ótima pessoa, um bom amigo", resumiu o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon , este, sim, candidato do partido ao Palácio Anchieta.

QUEBRA DE SIGILO BARRADA NA CPI DA CESAN

A quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do diretor financeiro e comercial da Cesan, Weydson Ferreira do Nascimento, por parte da CPI da Cesan, na Câmara de Vitória , foi parar no Judiciário.

A juíza da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Sayonara Bittencourt, negou liminar solicitada pelo diretor para barrar a quebra de sigilos, no último dia 27.

Dois dias depois, no entanto, o desembargador Raphael Câmara, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, acolheu pedido impetrado pela defesa do diretor.

A CPI, agora, não pode quebrar os sigilos de Nascimento, que já prestou depoimento à comissão.

"DEFIRO, em cognição sumária, o pedido liminar e determino a concessão da tutela de urgência vindicada na origem para suspender qualquer ato praticado pela autoridade coatora que importe violação dos sigilos bancários, fiscal e telemático do recorrente WEYDSON FERREIRA DO NASCIMENTO, até ulterior pronunciamento deste juízo", escreveu Câmara, na decisão datada da última sexta-feira (29).

FOTOS QUE FALAM

O coronel Alexandre Ramalho (Podemos), pré-candidato ao Senado que foi deixado em "banho-maria" pelo partido , à espera da decisão da Executiva estadual para saber se vai mesmo ser lançado ou não, não estava com a melhor das feições na convenção do Podemos, na sexta-feira à noite:

Marcelo Santos e Coronel Ramalho durante convenção estadual do Podemos Crédito: Letícia Gonçalves

Em outra foto, a ex-deputada estadual Luzia Toledo tentou ajudar, mas Meneguelli continuou, digamos, impactado: