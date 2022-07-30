Na convenção de Magno Malta, Lula, Casagrande e Contarato viram alvo

Integrantes do Republicanos dizem que foi por intervenção de Bolsonaro que o presidente nacional do partido, Marcos Pereira, decidiu rifar Meneguelli da corrida pelo Senado. O ex-prefeito de Colatina tinha potencial para tirar votos do candidato do PL.
Magno nega ter feito qualquer intervenção nesse sentido.
Os alvos preferenciais na convenção do PL neste sábado foram o ex-presidente Lula (PT), chamado de "ladrão", e o governador Renato Casagrande (PSB), com gritos de "fora, Casagrande".
O petista lidera as pesquisas de intenção de voto para a presidência da República. O socialista, a corrida pela reeleição.
O "ERRO" CONTARATO
Por mais de uma vez, aliados do ex-senador disseram, na convenção deste sábado, que a eleição do senador Fabiano Contarato (então filiado à Rede), em 2018, "foi um erro" a ser reparado.
Contarato, delegado aposentado da Polícia Civil, é um crítico do governo Bolsonaro, hoje está filiado ao PT e tem mais quatro anos de mandato, não disputa o pleito atual.
Nas últimas eleições, foi um dos responsáveis por Magno ter ficado na planície. O então redista e Marcos do Val (na época filiado ao Cidadania) ficaram com as cadeiras outrora ocupadas pelo cantor gospel e por Ricardo Ferraço (PSDB).
Curiosamente, Contarato e Magno já foram aliados. Em 2014, o então delegado filiou-se ao PR (hoje PL) e quase disputou o Senado, com o aval do ex-senador, que na época estava no mandato.
O pedido de registro de candidatura já estava feito. Depois, a renúncia foi registrada na Justiça Eleitoral. Oficialmente, Contarato alegou "motivos estritamente pessoais" para o recuo.
Hoje, Magno e Contarato não poderiam estar em lados mais opostos.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.