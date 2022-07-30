Na convenção de Magno Malta, Lula, Casagrande e Contarato viram alvo

Magno Malta discursa durante convenção do PL do Espírito Santo, em Vila Velha Crédito: Thiago Coutinho

A disputa pelo Senado no Espírito Santo rendeu mais emoções, até agora, que a corrida pelo governo do estado. Ninguém esperava a substituição de Sérgio Meneguelli por Erick Musso , ambos do Republicanos, por exemplo.

A convenção do PL foi aos moldes tradicionais de Magno. No cerimonial Casa di Lucca, no Centro de Vila Velha, como a de 2018, quando ele tentou, sem sucesso, a reeleição.

O discurso virulento, de "nós contra eles", também se repetiu, assim como a música gospel "noites traiçoeiras", entoada por Magno e demais correligionários no evento.

O apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro , do mesmo partido, deu o tom, assim como pautas mais nacionais que regionais, como ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Velhos espantalhos, como "a ameaça comunista" apareceram nos discursos de candidatos a deputado. Um deles chegou a dizer que "as universidades públicas estão cheias de comunistas. É verdade".

O mantra de Bolsonaro, "Deus, pátria e família", foi entoado à exaustão, assim como a frase "nossa bandeira jamais será vermelha".

Como era de se esperar, a campanha de Magno vai ser calcada no bolsonarismo.

Ele chegou até a dizer, em discurso, que é o idealizador do Auxílio Brasil, ou do auxílio emergencial (usou os dois termos em momentos diferentes), pago pelo governo federal.

O ex-senador não tem qualquer função no Executivo. É um apoiador do presidente nas redes sociais e passou a receber reciprocidade por parte do presidente.

Bolsonaro o convida para agendas oficiais e o mencionou nominalmente durante discurso em Vitória no dia 23. Logo após, o presidente falou em "perdão" e que "todo mundo merece uma segunda chance".

Integrantes do Republicanos dizem que foi por intervenção de Bolsonaro que o presidente nacional do partido, Marcos Pereira, decidiu rifar Meneguelli da corrida pelo Senado. O ex-prefeito de Colatina tinha potencial para tirar votos do candidato do PL.

Magno nega ter feito qualquer intervenção nesse sentido.

Os alvos preferenciais na convenção do PL neste sábado foram o ex-presidente Lula (PT), chamado de "ladrão", e o governador Renato Casagrande (PSB), com gritos de "fora, Casagrande".

O petista lidera as pesquisas de intenção de voto para a presidência da República. O socialista, a corrida pela reeleição.

O "ERRO" CONTARATO

Por mais de uma vez, aliados do ex-senador disseram, na convenção deste sábado, que a eleição do senador Fabiano Contarato (então filiado à Rede), em 2018, "foi um erro" a ser reparado.

Contarato, delegado aposentado da Polícia Civil, é um crítico do governo Bolsonaro, hoje está filiado ao PT e tem mais quatro anos de mandato, não disputa o pleito atual.

Nas últimas eleições, foi um dos responsáveis por Magno ter ficado na planície. O então redista e Marcos do Val (na época filiado ao Cidadania) ficaram com as cadeiras outrora ocupadas pelo cantor gospel e por Ricardo Ferraço (PSDB).

Curiosamente, Contarato e Magno já foram aliados. Em 2014, o então delegado filiou-se ao PR (hoje PL) e quase disputou o Senado, com o aval do ex-senador, que na época estava no mandato.

O pedido de registro de candidatura já estava feito. Depois, a renúncia foi registrada na Justiça Eleitoral. Oficialmente, Contarato alegou "motivos estritamente pessoais" para o recuo.