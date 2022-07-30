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Eleições 2022

PL lança Manato na disputa ao governo do ES, mas sem definição de vice

Candidatura do ex-deputado federal foi confirmada pelo partido em convenção neste sábado (30), onde também foi oficializado o nome de Magno Malta para concorrer ao Senado
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

30 jul 2022 às 16:01

Publicado em 30 de Julho de 2022 às 16:01

Carlos Manato é lançando candidato ao governo do ES pelo PL
Carlos Manato é lançando candidato ao governo do ES pelo PL Crédito: Thiago Coutinho/A Gazeta
O ex-deputado federal Carlos Manato foi lançado na manhã deste sábado (30) pelo PL como candidato ao governo do Espírito Santo. Na mesma convenção, em um cerimonial em Vila Velha, Magno Malta foi confirmado pelo partido na disputa pela cadeira no Senado.
Manato afirmou que ainda não há definição sobre quem será o vice em sua chapa. Até o momento, a candidatura conta com o apoio do PTB, mas outras siglas como o PSC também discutem integrar a coligação. Nesse caso, o PL pode usar a vaga de vice para tentar atrair um partido maior.
PL lança Manato na disputa ao governo do ES, mas sem definição de vice
O agora candidato ao governo afirmou que uma decisão definitiva sobre a questão deve ser tomada até o dia 5. "Os partidos que já nos procuraram não tinham meritocracia. Já chegavam perguntando o que vai nos dar. Isso não é Manato e não é Bolsonaro", justificou durante discurso.
Manato foi candidato ao governo do Estado em 2018 e ficou em segundo lugar, com 27,22% dos votos. Renato Casagrande venceu em primeiro turno com 55,49% dos votos. 
Para o pleito deste ano, ele apareceu com 11% das intenções de votos na pesquisa Ipec/Rede Gazeta divulgada em maio, atrás de Renato Casagrande (PSB) com 42%, e empatado com o senador Fabiano Contarato (PT), que desistiu da corrida eleitoral e vai apoiar o atual governador. 
Representante da direita conservadora, Manato ressaltou que conta com o apoio do presidente na disputa pelo governo estadual. Apoio este que foi registrado em vídeo na última semana.
Convenção do PL lançou Manato para concorrer ao governo e Magno Malta ao Senado
Convenção do PL lançou Manato para concorrer ao governo e Magno Malta ao Senado Crédito: Thiago Coutinho/A Gazeta
Inclusive, o ex-deputado federal ingressou no PL em fevereiro deste ano, seguindo o presidente Jair Bolsonaro. No Estado, o partido é presidido pelo ex-senador Magno Malta.
"Quando o presidente foi para o PL, eu comecei a discutir com o senador Magno Malta. Em fevereiro deste ano eu fui no sítio de Magno, peguei um revólver calibre 22 e com um tiro matamos todas as narrativas que colocaram contra a gente. Quem falou que nós íamos sair, acabou saindo e a gente ainda está aqui", contou. O número do PL nas urnas é 22.
O ex-deputado afirmou que já finalizou o programa de governo, que é voltado, segundo ele, para "cuidar da miséria, da fome e dos cidadãos". "Vamos colocar os presos pra trabalhar. Área social será feita junto com as igrejas. O estado será parceiro das igrejas."

PTB

Único partido confirmado na aliança com o PL, o PTB também fez convenção neste sábado. A coligação entre as legendas tinha sido confirmada  ainda em fevereiro deste ano. Magno e Manato estiveram no evento do PTB, assim como Torino Marques e Subtenente Assis prestigiaram o do PL. Ambos são candidatos do PTB à Câmara dos Deputados.
O PTB abriga a deputada federal e candidata a reeleição Soraya Manato, que é casada com Manato.
Convenção do PTB, em Vila Velha
Convenção do PTB, em Vila Velha Crédito: Divulgação / PTB

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