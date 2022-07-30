Carlos Manato é lançando candidato ao governo do ES pelo PL Crédito: Thiago Coutinho/A Gazeta

Manato afirmou que ainda não há definição sobre quem será o vice em sua chapa. Até o momento, a candidatura conta com o apoio do PTB, mas outras siglas como o PSC também discutem integrar a coligação. Nesse caso, o PL pode usar a vaga de vice para tentar atrair um partido maior.

Your browser does not support the audio element. PL lança Manato na disputa ao governo do ES, mas sem definição de vice

O agora candidato ao governo afirmou que uma decisão definitiva sobre a questão deve ser tomada até o dia 5. "Os partidos que já nos procuraram não tinham meritocracia. Já chegavam perguntando o que vai nos dar. Isso não é Manato e não é Bolsonaro", justificou durante discurso.



Manato foi candidato ao governo do Estado em 2018 e ficou em segundo lugar, com 27,22% dos votos. Renato Casagrande venceu em primeiro turno com 55,49% dos votos.





Para o pleito deste ano, ele apareceu com 11% das intenções de votos na pesquisa Ipec/Rede Gazeta divulgada em maio, atrás de Renato Casagrande (PSB) com 42%, e empatado com o senador Fabiano Contarato (PT), que desistiu da corrida eleitoral e vai apoiar o atual governador.

Convenção do PL lançou Manato para concorrer ao governo e Magno Malta ao Senado Crédito: Thiago Coutinho/A Gazeta

Inclusive, o ex-deputado federal ingressou no PL em fevereiro deste ano, seguindo o presidente Jair Bolsonaro. No Estado, o partido é presidido pelo ex-senador Magno Malta.

"Quando o presidente foi para o PL, eu comecei a discutir com o senador Magno Malta. Em fevereiro deste ano eu fui no sítio de Magno, peguei um revólver calibre 22 e com um tiro matamos todas as narrativas que colocaram contra a gente. Quem falou que nós íamos sair, acabou saindo e a gente ainda está aqui", contou. O número do PL nas urnas é 22.

O ex-deputado afirmou que já finalizou o programa de governo, que é voltado, segundo ele, para "cuidar da miséria, da fome e dos cidadãos". "Vamos colocar os presos pra trabalhar. Área social será feita junto com as igrejas. O estado será parceiro das igrejas."



PTB

Único partido confirmado na aliança com o PL, o PTB também fez convenção neste sábado. A coligação entre as legendas tinha sido confirmada ainda em fevereiro deste ano. Magno e Manato estiveram no evento do PTB, assim como Torino Marques e Subtenente Assis prestigiaram o do PL. Ambos são candidatos do PTB à Câmara dos Deputados.



O PTB abriga a deputada federal e candidata a reeleição Soraya Manato, que é casada com Manato.

