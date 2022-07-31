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Eleições 2022

"Novo de cabeça" e palanque turbinado: as estratégias de Casagrande para a reeleição

Convenção do PSB confirmou, neste domingo (31), a candidatura do socialista ao Palácio Anchieta

Públicado em 

31 jul 2022 às 15:39
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Convenção estadual PSB
Convenção do PSB confirma Renato Casagrande como candidato ao governo Crédito: Iara Diniz
Para obter o terceiro mandato à frente do governo do Espírito Santo, igualando a marca do antecessor, Paulo Hartung (sem partido), o governador apresenta-se como "o novo", a quem chama de Renato e, ao mesmo tempo, "o experiente", a quem reserva o sobrenome Casagrande.
Foi a forma como o próprio chefe do Executivo se definiu, neste domingo (31), durante a convenção estadual do PSB, no Ilha Bufett, que fica na área do Clube Álvares Cabral, em Vitória.
O socialista lançou mão de uma estratégia iniciada por Hartung, nos tempos em que os dois ainda eram aliados: a formação de uma ampla aliança. De acordo com o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, os partidos parceiros de Casagrande "vão do centro à esquerda".
Na verdade, é mais que isso. O próprio Siqueira, ao mencionar as legendas presentes no palanque, soltou um "companheiros do Progressistas". O PP é bolsonarista e também casagrandista de primeira hora.
Não houve surpresas na convenção. Partidos como PT, PSDB, MDB e PDT já haviam declarado apoio ao candidato à reeleição. Reuni-los no mesmo palanque, não apenas no sentido figurado, foi uma demonstração de força de Casagrande. Resta saber se o apoio político-partidário vai se refletir em votos.
Ao lado do socialista estão diversos candidatos a deputado estadual e a deputado federal, além de prefeitos. Muitos deles também se fizeram representar na convenção.
O governador mencionou o ex-presidente Lula, para quem vai fazer campanha, apenas uma vez:
"Lula, nosso candidato a presidente da República".
Na plateia, aplausos e aprovação. No palanque, o entusiasmo foi bem mais contido. 
Sobre o tablado estavam desde a presidente estadual do PT, Jackeline Rocha, que endossou o ex-presidente, ao prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (União Brasil).
"Nossa característica no Espírito Santo é ter amplas alianças (...). Só pode conviver com as diferenças quem tem capacidade de dialogar. Temos partidos que apoiam outras candidaturas. Eu tenho o meu candidato (...) Se eu quero conviver com a diferença, eu não preciso defender o meu candidato falando mal do candidato do outro. Preciso ser respeitoso com as pessoas", ponderou o governador.
O discurso é de união. 
Convenção do PSB lança Renato Casagrande como candidato à releeição.
Convenção do PSB lança Renato Casagrande como candidato à releeição e Ricardo Ferraço vice Crédito: Rodrigo Gavini
Até um pastor evangélico foi chamado. "Alguns criticam que não há pastor com o senhor. O pastor Marcelo é seu aliado. Acreditamos no seu governo, te abençoamos em nome de Jesus", afirmou o presidente da Associação de Pastores Evangélicos da Serra, Marcelo Henrique. Depois, ele puxou um Pai Nosso, entoado por todos os presentes.
E Casagrande quer aumentar os apoios. Pretende conversar, por exemplo, com deputado federal Felipe Rigoni (União Brasil), que desistiu de concorrer ao Palácio Anchieta.
O União, coligado com o Republicanos para o Senado, anunciou, na última quinta-feira (28), que não apoiaria ninguém ao governo do estado. Neste domingo, no entanto, o presidente estadual do Republicanos, Roberto Carneiro, afirmou que o partido vai ouvir prefeitos e candidatos e pode adotar um rumo.
Alguns integrantes do Republicanos compareceram à convenção do PSD, que lançou Guerino Zanon ao governo.
AUSÊNCIAS
No palanque de Casagrande, ausências notadas foram a do senador Fabiano Contarato (PT), que avisou ao socialista que estaria viajando, e a do prefeito da Serra, Sérgio Vidigal.
O PDT se fez representar pelo presidente estadual, Weverson Meirelles. 
Contarato foi retirado da corrida pelo Palácio Anchieta em prol da aliança entre PT e PSB. 
"O NOVO"
Antes mesmo de o governador cunhar o alter ego Renato, a coluna o questionou sobre o que há de novo a ser apresentado pela chapa que o lança à reeleição.
O time é formado ainda pelo ex-senador Ricardo Ferraço (PSDB), como vice, e pela senadora Rose de Freitas (MDB), que quer mais um mandato. Todo veteranos na política.
Em entrevista, Casagrande respondeu que "o que tem mais novo é a confiança que as pessoas têm no nosso governo". 
"Aquilo que a gente está fazendo hoje é base para conquistar a confiança das pessoas de que a gente tem energia para tocar em frente mais quatro anos de resultados", complementou.
O jingle de campanha diz que "ele é novo de cabeça". E alerta sobre adversários: "Quem confia não inventa".
PROMESSAS
Ao contrário da convenção que o lançou em 2018, quando o socialista prometeu medidas concretas, como a anistia a PMs grevistas, a volta do Batalhão de Missões Especiais e a construção do aquaviário, desta vez ele projetou coisas menos objetivas. 
Listou obras e realizações do atual mandato, repetiu o slogan da campanha, de que "o melhor está por vir". Em entrevista antes de discursar, traçou ao menos uma meta:
"Vamos ter conquistas cada vez mais na área da segurança pública, a gente saiu da segunda posição como o estado mais violento. Vamos chegar entre os cinco estados menos violentos deste país. Vamos ter um programa robusto de energia renovável, vamos ter um programa robusto da Escola para o Futuro, que é a escola que vai fazer a integração maior entre aluno e professor".

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.

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