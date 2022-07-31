"Novo de cabeça" e palanque turbinado: as estratégias de Casagrande para a reeleição

Convenção do PSB confirma Renato Casagrande como candidato ao governo Crédito: Iara Diniz

Para obter o terceiro mandato à frente do governo do Espírito Santo, igualando a marca do antecessor, Paulo Hartung (sem partido), o governador apresenta-se como "o novo", a quem chama de Renato e, ao mesmo tempo, "o experiente", a quem reserva o sobrenome Casagrande.

Foi a forma como o próprio chefe do Executivo se definiu, neste domingo (31), durante a convenção estadual do PSB, no Ilha Bufett, que fica na área do Clube Álvares Cabral, em Vitória.

O socialista lançou mão de uma estratégia iniciada por Hartung, nos tempos em que os dois ainda eram aliados: a formação de uma ampla aliança. De acordo com o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, os partidos parceiros de Casagrande "vão do centro à esquerda".

Na verdade, é mais que isso. O próprio Siqueira, ao mencionar as legendas presentes no palanque, soltou um "companheiros do Progressistas". O PP é bolsonarista e também casagrandista de primeira hora.

Não houve surpresas na convenção. Partidos como PT, PSDB, MDB e PDT já haviam declarado apoio ao candidato à reeleição. Reuni-los no mesmo palanque, não apenas no sentido figurado, foi uma demonstração de força de Casagrande. Resta saber se o apoio político-partidário vai se refletir em votos.

Ao lado do socialista estão diversos candidatos a deputado estadual e a deputado federal, além de prefeitos. Muitos deles também se fizeram representar na convenção.

O governador mencionou o ex-presidente Lula , para quem vai fazer campanha, apenas uma vez:

"Lula, nosso candidato a presidente da República".

Na plateia, aplausos e aprovação. No palanque, o entusiasmo foi bem mais contido.

Sobre o tablado estavam desde a presidente estadual do PT, Jackeline Rocha, que endossou o ex-presidente, ao prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (União Brasil).

"Nossa característica no Espírito Santo é ter amplas alianças (...). Só pode conviver com as diferenças quem tem capacidade de dialogar. Temos partidos que apoiam outras candidaturas. Eu tenho o meu candidato (...) Se eu quero conviver com a diferença, eu não preciso defender o meu candidato falando mal do candidato do outro. Preciso ser respeitoso com as pessoas", ponderou o governador.

O discurso é de união.

Convenção do PSB lança Renato Casagrande como candidato à releeição e Ricardo Ferraço vice Crédito: Rodrigo Gavini

Até um pastor evangélico foi chamado. "Alguns criticam que não há pastor com o senhor. O pastor Marcelo é seu aliado. Acreditamos no seu governo, te abençoamos em nome de Jesus", afirmou o presidente da Associação de Pastores Evangélicos da Serra, Marcelo Henrique. Depois, ele puxou um Pai Nosso, entoado por todos os presentes.

E Casagrande quer aumentar os apoios. Pretende conversar, por exemplo, com deputado federal Felipe Rigoni (União Brasil), que desistiu de concorrer ao Palácio Anchieta.

Alguns integrantes do Republicanos compareceram à convenção do PSD, que lançou Guerino Zanon ao governo.

AUSÊNCIAS

No palanque de Casagrande, ausências notadas foram a do senador Fabiano Contarato (PT), que avisou ao socialista que estaria viajando, e a do prefeito da Serra, Sérgio Vidigal.

O PDT se fez representar pelo presidente estadual, Weverson Meirelles.

Contarato foi retirado da corrida pelo Palácio Anchieta em prol da aliança entre PT e PSB.

"O NOVO"

Antes mesmo de o governador cunhar o alter ego Renato, a coluna o questionou sobre o que há de novo a ser apresentado pela chapa que o lança à reeleição.

O time é formado ainda pelo ex-senador Ricardo Ferraço (PSDB), como vice, e pela senadora Rose de Freitas (MDB), que quer mais um mandato. Todo veteranos na política.

Em entrevista, Casagrande respondeu que "o que tem mais novo é a confiança que as pessoas têm no nosso governo".

"Aquilo que a gente está fazendo hoje é base para conquistar a confiança das pessoas de que a gente tem energia para tocar em frente mais quatro anos de resultados", complementou.

O jingle de campanha diz que "ele é novo de cabeça". E alerta sobre adversários: "Quem confia não inventa".

PROMESSAS

Ao contrário da convenção que o lançou em 2018, quando o socialista prometeu medidas concretas, como a anistia a PMs grevistas, a volta do Batalhão de Missões Especiais e a construção do aquaviário, desta vez ele projetou coisas menos objetivas.

Listou obras e realizações do atual mandato, repetiu o slogan da campanha, de que "o melhor está por vir". Em entrevista antes de discursar, traçou ao menos uma meta: