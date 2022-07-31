Meneguelli diz que teve "sonho aniquilado" e causa climão no Republicanos

Membros do Republicanos fazem gesto com o número do partido (10) durante convenção em Vitória. Meneguelli se absteve da comemoração. Crédito: Natalia Bourguignon

Claramente contrariado, Meneguelli disse que não estava feliz com a decisão da sigla, embora tenha afirmado que não guarda ressentimento da Executiva estadual, uma vez que a decisão partiu da direção nacional da legenda. “Eu fui barrado em Brasília. E eu ia ganhar! Querem eleger um (senador) que já foi e (a decisão) veio de cima, até do Planalto”, ressaltou no evento que aconteceu em uma casa de shows na Praia do Canto.

Segundo o próprio Meneguelli, o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, falou com o presidente estadual da legenda, Roberto Carneiro, na última sexta-feira (22), e pediu que o ex-prefeito fosse retirado da corrida. Isso após ouvir solicitação de Jair Bolsonaro, aliado e correligionário de Magno Malta, que quer voltar a ser senador.

Para A Gazeta, Meneguelli relatou o que ouviu de Carneiro na última segunda-feira (22);

“O Marcos Pereira disse que tinha acabado de sair do gabinete do presidente no Planalto e que era para arranjar um plano B pra mim porque Bolsonaro tinha que eleger Magno Malta . Porque ele tem essa dívida de gratidão. Segundo ele, Magno perdeu a última eleição porque deixou o Estado para ajudar ele (Bolsonaro) fora”, lembrou.

Na convenção deste domingo, o Republicanos lançou Meneguelli como deputado estadual. Contudo, o ex-prefeito afirmou que ainda não tomou decisão definitiva e que vai ouvir seus apoiadores até o dia 15 de agosto, data limite para registro das candidaturas.

“Estou tentando me forçar a sorrir, mas eu fiquei frustrado na prorrogação do segundo tempo, onde não tem nem como pensar muito. Se eu não decidisse que seria candidato hoje, amanhã não poderia mais porque não seria lançado na convenção. É como se eu tivesse perdido a noiva no altar.”

"Eu queria dizer ao meu partido que a esperança do meu projeto continua. Se amanhã precisar substituir, se o partido resolver lançar a candidatura majoritária, meu nome está à disposição tanto para o governo quanto para o Senado", afirmou durante o discurso.



Roberto Carneiro confirmou que a decisão de tirar Meneguelli do posto de candidato a senador veio da direção nacional do partido. Mas insistiu que o assunto está "internamente resolvido".

"Foi uma decisão nacional e a gente está cumprindo. Foi conversado com ele já e para nós esse assunto está encerrado. Ele é uma figura a que temos carinho e respeito", disse para A Gazeta. Em nota enviada posteriormente, Carneiro acrescentou que segue em busca de "um entendimento e um ambiente de paz com todos os filiados no sentido de unir o partido."

ERIK É LANÇADO AO SENADO PELO REPUBLICANOS

O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo , deputado Erick Musso, foi confirmado pelo Republicanos como candidato ao Senado. Inicialmente, ele tinha sido anunciado como pré-candidato ao governo do Estado.

Republicanos confirma Erick Musso como candidato ao Senado Crédito: Natalia Bourguignon

Com 35 anos, idade mínima para concorrer a uma cadeira de senador, Erick apontou sua juventude como um dos principais atributos para o cargo.

"A minha idade me dá energia de trabalhar 20 horas por dia, incansavelmente. De não desanimar, de não baixar a cabeça para que a gente possa fazer a defesa do nosso Estado. Nós precisamos de renovação naquela casa que é distante das pessoas. Não quero ganhar de qualquer jeito, não faço política por dinheiro, vaidade ou poder. Mas se entenderem que dá para apostar em um jovem cheio de gás e energia pra representá-los no senado, meu nome está a disposição", disse em seu discurso.

Erick chegou ao evento e ficou durante todo o tempo ao lado do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, principal vitrine do Republicanos. O chefe do executivo da Capital discursou no evento e ressaltou que o deputado estadual é o único candidato ao senado "100% capixaba".

"É o único senador 100% capixaba. O único que nasceu no Espírito Santo, que viveu sua vida e se dedicou a cuidar dos capixabas. Certamente será o senador mais jovem, mas será o mais responsável. Vitória acreditou no novo e colhe frutos hoje. Chegou a hora do Espírito Santo viver um novo momento", disse.

AUSÊNCIA DE RIGONI

Embora os presidentes estaduais do PP, PSC e Patriota tenham comparecido ao evento na Praia do Canto e demonstrado apoio ao presidente da Assembleia, notou-se a ausência do deputado federal Filipe Rigoni, presidente estadual do União Brasil, único partido coligado ao Republicanos na corrida ao Senado.

Segundo assessoria, Rigoni, que é candidato à reeleição, não estava em Vitória neste domingo pois passou o fim de semana em Minas Gerais. A convenção do União Brasil está marcada para a próxima terça-feira (2), também em Vitória.