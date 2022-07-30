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Convenção do PL

Magno Malta se lança ao Senado ancorado no bolsonarismo

Ex-parlamentar quer voltar ao Senado com o mesmo discurso de apoio a Bolsonaro e defesa do combo “Deus, pátria, família e liberdade”
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

30 jul 2022 às 17:55

Publicado em 30 de Julho de 2022 às 17:55

Convenção do PL lançou Manato para concorrer ao governo e Magno Malta ao Senado
Convenção do PL lançou Manato para concorrer ao governo e Magno Malta ao Senado Crédito: Thiago Coutinho/A Gazeta
O ex-senador Magno Malta (PL) foi confirmado para disputar novamente uma cadeira no Senado nas eleições deste ano. Ele, que é presidente estadual do PL, teve a candidatura oficializada durante convenção do partido na manhã deste sábado (30), em um cerimonial em Vila Velha. Na mesma ocasião, o ex-deputado federal Carlos Manato teve a candidatura ao governo do Estado confirmada pela sigla.
Magno ocupou uma das três cadeiras do Espírito Santo na Casa durante dois mandatos, mas perdeu a tentativa à reeleição em 2018, quando entraram Marcos do Val e Fabiano Contarato.
Na pesquisa Ipec/Rede Gazeta divulgada em maio, o ex-senador apareceu liderando as intenções de voto dos capixabas, com 23%. Ele era seguido pelo ex-prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli (Republicanos), com 17%, e pela senadora Rose de Freitas (MDB), com 15%. Desde a divulgação da pesquisa, Meneguelli deixou a disputa.
Magno apoiou a eleição de Bolsonaro em 2018 com fortes críticas à esquerda. Agora quer voltar ao Senado com o mesmo discurso de apoio a Bolsonaro e defesa do combo “Deus, pátria, família e liberdade”. A frase foi repetida exaustivamente por ele e por apoiadores durante a convenção.
O ex-senador também cantou (ainda que em playback) durante o evento e orou diversas vezes. Em uma delas, o fez erguendo um bebê.
Convenção do PL lançou Manato para concorrer ao governo e Magno Malta ao Senado
Convenção do PL lançou Manato para concorrer ao governo e Magno Malta ao Senado Crédito: Thiago Coutinho/A Gazeta
Magno exaltou o presidente Jair Bolsonaro nas ações para baixar o preço dos combustíveis - “o único presidente do mundo a baixar o preço da gasolina em seu país” - e também na criação do Auxílio Emergencial e, posteriormente, o Auxílio Brasil.
“O Auxílio Brasil foi a terceira ação libertadora. A primeira foi da Princesa Isabel, tivemos outra em sete de setembro e o Auxilio Brasil é a terceira ação libertadora do povo do Brasil.”
Ele chegou a dizer, por duas vezes, que é um dos idealizadores do benefício, e que teria dado a ideia ao presidente Jair Bolsonaro.
Atualmente, ele não ocupa nenhuma função no Executivo federal, mas acompanha Bolsonaro em algumas agendas. Além disso, é um grande apoiador do presidente nas redes sociais.
“Quem me acompanha nas redes sabe que eu nunca parei. A minha luta de voltar a disputar um pleito eleitoral é porque tinha a sensação de que eu cumpri meu papel com a sociedade brasileira, como de fato cumpri. Estou animado, a sensação é muito boa”, disse.

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