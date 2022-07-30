Magno Malta se lança ao Senado ancorado no bolsonarismo

Convenção do PL lançou Manato para concorrer ao governo e Magno Malta ao Senado Crédito: Thiago Coutinho/A Gazeta

Fabiano Contarato. Magno ocupou uma das três cadeiras do Espírito Santo na Casa durante dois mandatos, mas perdeu a tentativa à reeleição em 2018, quando entraram Marcos do Val

Magno apoiou a eleição de Bolsonaro em 2018 com fortes críticas à esquerda. Agora quer voltar ao Senado com o mesmo discurso de apoio a Bolsonaro e defesa do combo “Deus, pátria, família e liberdade”. A frase foi repetida exaustivamente por ele e por apoiadores durante a convenção.

O ex-senador também cantou (ainda que em playback) durante o evento e orou diversas vezes. Em uma delas, o fez erguendo um bebê.

Convenção do PL lançou Manato para concorrer ao governo e Magno Malta ao Senado Crédito: Thiago Coutinho/A Gazeta

Magno exaltou o presidente Jair Bolsonaro nas ações para baixar o preço dos combustíveis - “o único presidente do mundo a baixar o preço da gasolina em seu país” - e também na criação do Auxílio Emergencial e, posteriormente, o Auxílio Brasil.

“O Auxílio Brasil foi a terceira ação libertadora. A primeira foi da Princesa Isabel, tivemos outra em sete de setembro e o Auxilio Brasil é a terceira ação libertadora do povo do Brasil.”

Ele chegou a dizer, por duas vezes, que é um dos idealizadores do benefício, e que teria dado a ideia ao presidente Jair Bolsonaro.

Atualmente, ele não ocupa nenhuma função no Executivo federal, mas acompanha Bolsonaro em algumas agendas. Além disso, é um grande apoiador do presidente nas redes sociais.