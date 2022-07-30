Com Erick fora da disputa ao governo do ES, PSC busca outro nome para apoiar

"Com relação à majoritária, a convenção autoriza a Executiva estadual a estar fazendo as tratativas tanto para o Senado quanto para o governo. Nós, até então, estávamos alinhados à candidatura do Erick. A partir do momento que ele declina da candidatura ao governo, nós começamos a ser procurados pelos pré-candidatos ao governo do Estado. Estamos ouvindo todos e vamos tomar a decisão nos próximos dias", ressaltou o presidente do PSC.