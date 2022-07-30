Com Erick fora da disputa ao governo do ES, PSC busca outro nome para apoiar

Com a saída do presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), da disputa para governador do Espírito Santo para concorrer ao Senado, o PSC decidiu procurar outro nome para apoiar na corrida ao governo estadual. O partido havia declarado apoio a Erick há meses, mas não garante que vai seguir com ele na corrida ao Senado, já que ele firmou parceria com o União Brasil prometendo não apoiar nenhum candidato a governador.
Em convenção realizada neste sábado (30), o PSC não decidiu quem apoiará na disputa ao governo do Estado e delegou à Executiva estadual do partido a tarefa de negociar alianças para a corrida ao Palácio Anchieta. O partido homologou chapas completas com 31 candidatos a deputado estadual e 11 candidatos a deputado federal.
Questionado se o PSC estaria disposto a continuar aliado com Erick para o Senado, sem apoiar algum nome para o governo, o presidente estadual do PSC, Reginaldo Almeida, afirmou que, no momento, a prioridade do partido é ouvir as candidaturas a governador.
"Com relação à majoritária, a convenção autoriza a Executiva estadual a estar fazendo as tratativas tanto para o Senado quanto para o governo. Nós, até então, estávamos alinhados à candidatura do Erick. A partir do momento que ele declina da candidatura ao governo, nós começamos a ser procurados pelos pré-candidatos ao governo do Estado. Estamos ouvindo todos e vamos tomar a decisão nos próximos dias", ressaltou o presidente do PSC.
Alinhado na disputa presidencial à candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), a expectativa é que o PSC busque abrigo em candidaturas mais próximas do bolsonarismo.
No Estado, os dois nomes para a disputa ao governo com esse perfil são o ex-deputado federal Carlos Manato (PL) e o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD).
Reginaldo Almeida, no entanto, tergiversou e não respondeu se esses dois nomes serão priorizados nas discussões de aliança para a corrida estadual.