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Eleições 2022

Lula chama Bolsonaro de troglodita e diz que ataques são medo de surra nas urnas

"Nossa vingança será na urna. Bolsonaro tem dito todo dia que a urna não presta, a mesma urna que elegeu ele várias vezes. Mas o medo dele não é a urna, o medo dele é o povo. Porque o povo vai dar uma surra nele na urna", disse o ex-presidente
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 jul 2022 às 16:57

Publicado em 30 de Julho de 2022 às 16:57

Lula e Jair Bolsonaro: polarização na política
Lula e Jair Bolsonaro: polarização na política Crédito: Divulgação

  • Marcel Rizzo

FORTALEZA - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou neste sábado (30) o presidente Jair Bolsonaro (PL) de "troglodita" e "covarde" e prometeu dar uma "surra" nele nas urnas eletrônicas nas eleições deste ano.
O ex-presidente disse que os recentes ataques de Bolsonaro ao STF (Supremo Tribunal Federal) e ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) são sinais de medo de quem sabe que perderá as eleições.
"Não vamos aceitar provocação. Nossa vingança será na urna. Bolsonaro tem dito todo dia que a urna não presta, a mesma urna que elegeu ele várias vezes. Mas o medo dele não é a urna, o medo dele é o povo. Porque o povo vai dar uma surra nele na urna."

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Lula esteve em Fortaleza (CE) em convenção que oficializou o deputado estadual Elmano de Freitas como candidato do PT ao Governo do Ceará.
Lula ainda voltou a prometer o que chamou de "revogaço" de todos os decretos de sigilo sobre investigações assinados por Bolsonaro sobre ele e seus familiares.
O petista também criticou o que chamou de uso eleitoral da ampliação de curto prazo do Auxílio Brasil, no valor de R$ 600 até dezembro, e prometeu promover ações permanentes caso seja eleito em outubro. Ao abordar o tema, Lula se referiu ao presidente como "troglodita".
A definição do palanque de Lula no Ceará foi marcada pelo fim da aliança de 16 anos no estado entre o PT e o PDT.

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Os petistas preferiam que a governadora Izolda Cela fosse a indicada pelos pedetistas para tentar a reeleição, mas apoiado por Ciro Gomes o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio foi escolhido candidato ao governo após votação de membros do diretório no dia 18 de julho.
O PT decidiu então acabar com a aliança e lançar candidato próprio. A decisão rachou também o PDT cearense -Izolda pediu a desfiliação do partido, junto com ao menos cinco prefeitos que também deixaram o PDT nesta semana para apoiar Elmano e Camilo na campanha.
Izolda não compareceu à convenção do PT, mas pela manhã recebeu Lula no Palácio da Abolição.
"Um beijo para a companheira Izolda, que sofreu um impeachment sem sofrer um impeachment. No Brasil não tem uma pessoa com a capacidade na área da educação como a companheira Izolda", disse Lula.
Irmão de Ciro, Ivo Gomes, prefeito de Sobral, cidade natal da família, publicamente se posicionou a favor de Izolda e disse em entrevista ao Diário do Nordeste que o senador Cid Gomes também era a favor da governadores. Camilo Santana agradeceu a Cid durante sua fala neste sábado.
"Ninguém nos fará perder amizade, ninguém vai nos separar", disse Camilo.
Ivo e Cid não compareceram à convenção do PDT cearense, em 24 de julho, que confirmou a candidatura de Roberto Cláudio ao governo.

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