PSTU lança Capitão Sousa ao governo do ES e Filipe Skiter ao Senado Crédito: Jaciele Simoura

Em tom crítico ao PT e ao Psol, o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) lançou o capitão da PM Vinicius Sousa como candidato ao governo do Espírito Santo na chapa com a jornalista Soraia Chiabai, que vem como vice.

Na convenção estadual do partido, realizada na tarde deste sábado (30), ainda foi confirmado Filipe Skiter como nome da legenda ao Senado. A sigla não vai lançar nenhuma candidatura para deputados federal e estadual.

Durante o discurso, Sousa reforçou ser o único candidato de esquerda na disputa pelo governo estadual. Ainda fez duras críticas ao governo de Renato Casagrande e do presidente Jair Bolsonaro

“Nós somos a única categoria que não serve a burguesia. O Espírito Santo não tinha uma candidatura para a classe trabalhadora, se não fosse nossa iniciativa. Nosso tempo é esse, de buscar a integração e convocar todas as frentes e forças de esquerda”, discursou.

Sousa também voltou a defender a pauta da desmilitarização da polícia e diz que lutará pela legalização do cannabis para uso na produção de remédios.

Capitão Sousa é integrante do movimento "Policiais Antifascismo". Entrou para a política em 2019, quando disputou a eleição suplementar para prefeito de Castelo. No ano seguinte, foi vice na chapa de Joana D'Arck (PT), que era candidata a prefeita de Cachoeiro de Itapemirim – cidade onde hoje atua pela Polícia Militar.

O candidato ao Senado Filipe Skiter falou sobre estatizar as empresas de bilionários do Brasil para que os lucros anuais dessas instituições sejam usados para distribuição de renda. Além disso, falou sobre a taxar empresas e seus lucros para usar os recursos no combate à desigualdade social no Brasil.

“Falamos de combater a desigualdade social, mas de onde? Temos pessoas cada vez mais ricas. Precisamos diminuir isso e com essas riquezas, ao mesmo tempo, usar para acabar com a desigualdade. Vai ser difícil, mas é extremamente necessário. Não vamos buscar aliança com ricos”, disse.

Apesar de não terem feito aliança com outras coligações, os candidatos se mostraram confiantes no eleitorado da esquerda que não concorda com os recentes apoio do PT e Psol a alguns candidatos em âmbitos nacional e estadual.

Servidor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e presidente do PSTU estadual, o candidato Filipe Skiter defendeu ainda em seu discurso a suspensão do pagamento da dívida pública, revogação do Teto de Gastos, reversão das reformas trabalhista e previdenciária, além de medidas para a demarcação dos territórios indígenas e quilombolas.

Neste domingo (31), o partido realizará a Convenção Nacional na cidade de São Paulo, onde lançará a operária sapateira Vera Lúcia como candidata à Presidência da República. A vice será a indígena Kunã Yporã (Raquel Tremembé), da etnia Tremembé, do Maranhão.

AMEAÇAS AO CANDIDATO