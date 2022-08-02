Com prazos batendo à porta, veja o que falta definir na corrida eleitoral no ES

Novo modelo de urna eletrônica, a ser utilizado em 2022Crédito: Abdias Pinheiro/TSE
Faltando poucos dias para o fim dos prazos de realização de convenções partidárias (5 de agosto) e de registro de candidaturas (15 de agosto), algumas indefinições ainda pairam no cenário eleitoral do Espírito Santo.
Três candidatos ao Palácio Anchieta seguem sem vice na chapa e dois titubeiam quanto à corrida ao Senado. É de praxe deixar para a última hora algumas amarrações, à espera de acordos até então improváveis.
O fim das coligações para a eleição de deputados estaduais e federais reduziu um pouco a incerteza do quadro, já que não é preciso formar "pernas", coligações para apenas esses cargos dentro das alianças maiores, e tentar conciliar diversos interesses paroquiais.
Cada partido teve que se virar para encontrar candidatos a serem lançados ao parlamento, apesar de postulantes ao governo terem ajudado os aliados, até como forma de mantê-los por perto.
É um trio de veteranos. Eles se mostraram entrosados na convenção, um apoiando e pedindo votos para os outros.
Casagrande apostou em prometer "inovação", apesar de estar em busca do terceiro mandato; Rose apelou contra "o retrocesso no Senado Federal" e "o atraso político".
Ultimamente, ela tem mandado indiretas para o ex-senador Magno Malta (PL), seu principal adversário, mas sustenta não ter se referido a ele.
Ricardo, por sua vez, fez um discurso protocolar e elogiou a emedebista que, segundo ele, "tem um mandato que não se limita ao jogo de palavras".
A indefinição aqui é quanto à suplência de Rose. Cada candidato ao Senado tem que ter dois suplentes. Ela não revelou nenhum, mas disse que já se decidiu.
FALTA O VICE
Assim como Ricardo, Magno perdeu a cadeira no Senado na eleição de 2018. Agora, o cantor gospel quer retomar o cargo. Presidente estadual do PL, partido de Jair Bolsonaro, ele conta com o apoio do comandante do Palácio do Planalto para chegar lá.
O ex-senador integra a chapa do ex-deputado federal Carlos Manato (PL), candidato ao governo do estado, também com apoio de Bolsonaro.
Falta definir quem vai ser o vice de Manato. Por enquanto, apenas o PTB integra a aliança com o PL.
A questão é saber se o Republicanos vai ficar neutro mesmo na eleição para o governo do estado ou apoiar alguém oficialmente. Os filiados estão livres, por enquanto, para decidir quem endossar.
VICE E SENADO EM INCÓGNITA
A convenção conjunta da Rede e do Psol, no sábado, não contou com participantes da cúpula dos psolistas que, federados com a Rede, não vão pedir votos para o ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (Rede) por falta de afinidade ideológica.
Ainda não se sabe quem vai ser o vice na chapa.
Gilbertinho Campos, do Psol, foi confirmado ao Senado, mas Audifax disse que ele é "o nome da federação", mas ainda vai surgir "um nome da coligação", formada também pelo Solidariedade.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, onde exerce a função de editora-adjunta desde 2020.