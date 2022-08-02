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Eleições 2022

Com prazos batendo à porta, veja o que falta definir na corrida eleitoral no ES

Tem candidato ao governo sem vice na chapa e incógnitas sobre apoios partidários

Públicado em 

02 ago 2022 às 02:10
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Novo modelo de urna eletrônica, a ser utilizado em 2022
Novo modelo de urna eletrônica, a ser utilizado em 2022 Crédito: Abdias Pinheiro/TSE
Faltando poucos dias para o fim dos prazos de realização de convenções partidárias (5 de agosto) e de registro de candidaturas (15 de agosto), algumas indefinições ainda pairam no cenário eleitoral do Espírito Santo.
Três candidatos ao Palácio Anchieta seguem sem vice na chapa e dois titubeiam quanto à corrida ao Senado. É de praxe deixar para a última hora algumas amarrações, à espera de acordos até então improváveis.
O fim das coligações para a eleição de deputados estaduais e federais reduziu um pouco a incerteza do quadro, já que não é preciso formar "pernas", coligações para apenas esses cargos dentro das alianças maiores, e tentar conciliar diversos interesses paroquiais.
Cada partido teve que se virar para encontrar candidatos a serem lançados ao parlamento, apesar de postulantes ao governo terem ajudado os aliados, até como forma de mantê-los por perto.
TRIO DE VETERANOS
Renato Casagrande (PSB), atual chefe do Executivo estadual que concorre à reeleição, reuniu uma ampla aliança, exibida no palanque da convenção estadual do partido, no domingo (31).
Tem chapa completa: o ex-senador Ricardo Ferraço (PSDB) é o vice e a senadora Rose de Freitas (MDB) conta com o apoio do socialista para permanecer no cargo por mais oito anos.
É um trio de veteranos. Eles se mostraram entrosados na convenção, um apoiando e pedindo votos para os outros.
Casagrande apostou em prometer "inovação", apesar de estar em busca do terceiro mandato; Rose apelou contra "o retrocesso no Senado Federal" e "o atraso político".
Ultimamente, ela tem mandado indiretas para o ex-senador Magno Malta (PL), seu principal adversário, mas sustenta não ter se referido a ele.
Ricardo, por sua vez, fez um discurso protocolar e elogiou a emedebista que, segundo ele, "tem um mandato que não se limita ao jogo de palavras".
A indefinição aqui é quanto à suplência de Rose. Cada candidato ao Senado tem que ter dois suplentes. Ela não revelou nenhum, mas disse que já se decidiu.
FALTA O VICE
Assim como Ricardo, Magno perdeu a cadeira no Senado na eleição de 2018. Agora, o cantor gospel quer retomar o cargo. Presidente estadual do PL, partido de Jair Bolsonaro, ele conta com o apoio do comandante do Palácio do Planalto para chegar lá.
O ex-senador integra a chapa do ex-deputado federal Carlos Manato (PL), candidato ao governo do estado, também com apoio de Bolsonaro.
Falta definir quem vai ser o vice de Manato. Por enquanto, apenas o PTB integra a aliança com o PL.
As convenções dos dois partidos foram realizadas no sábado (30). A do PL foi protagonizada por Magno. Manato teve sua vez de discursar, mas passou boa parte do tempo ouvindo o ex-senador falar e cantar.
O evento foi marcado por críticas ao ex-presidente Lula, a Casagrande e até ao senador Fabiano Contarato (PT), que não disputa o pleito.
Também houve bastante tempo dedicado a exaltar Bolsonaro e a entoar mantras da extrema direita, como "nossa bandeira não será vermelha".
SEM VICE E NA EXPECTATIVA DE APOIO
O grito de guerra bolsonarista também fez parte do discurso do ex-prefeito de Linhares, Guerino Zanon, confirmado, no domingo, como candidato ao Palácio Anchieta pelo PSD. Ele tem ao seu lado também os partidos DC e Brasil 35 (antigo PMB).
E conta com dissidentes de outras legendas, como o ex-deputado federal Lelo Coimbra (MDB). O MDB, como mencionado acima, está com Casagrande.
Representantes do Republicanos, incluindo o secretário-geral do partido, Devanir Ferreira, compareceram à convenção do PSD.
O presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), afirmou, na quinta-feira (28), que a legenda não apoiaria ninguém ao governo.
No domingo, no entanto, o presidente estadual do partido, Roberto Carneiro, disse que isso pode mudar.
REVIRAVOLTA E CLIMÃO
Por falar em Republicanos, a reviravolta que rifou o ex-prefeito de Colatina da disputa pelo Senado e o substituiu por Erick Musso rendeu.
Erick deixou a corrida pelo Palácio Anchieta e foi confirmado como postulante a senador no domingo.
Meneguelli, lançado como candidato a deputado estadual, compareceu ao evento e se discursou, dizendo ser vítima de injustiça e alguém que teve o sonho aniquilado.
A questão é saber se o Republicanos vai ficar neutro mesmo na eleição para o governo do estado ou apoiar alguém oficialmente. Os filiados estão livres, por enquanto, para decidir quem endossar.
VICE E SENADO EM INCÓGNITA
A convenção conjunta da Rede e do Psol, no sábado, não contou com participantes da cúpula dos psolistas que, federados com a Rede, não vão pedir votos para o ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (Rede) por falta de afinidade ideológica.
Ainda não se sabe quem vai ser o vice na chapa.
Gilbertinho Campos, do Psol, foi confirmado ao Senado, mas Audifax disse que ele é "o nome da federação", mas ainda vai surgir "um nome da coligação", formada também pelo Solidariedade.
O ex-prefeito tenta atrair o Avante, que tem Nelson Junior para o Senado, e o Agir, que pretende lançar Idalécio Carone ao posto. Os dois estiveram na convenção, mas o ex-prefeito diz que o martelo somente vai ser batido até 15 de agosto.
Aliás, o Pros, com quem Audifax chegou a anunciar uma aliança, depois desmentida pelo partido, fez convenção no domingo, em uma sala contígua à que era realizada a do PSB e, apesar de afagos públicos a Casagrande e a Ricardo, decidiu não coligar, ainda, oficialmente com os socialistas.
PURO-SANGUE
O ex-secretário da Fazenda da Prefeitura de Vitória Aridelmo Teixeira (Novo) vai de chapa puro-sangue. Ele anunciou a vice ainda em junho. Trata-se da comunicóloga Camila Domingues, do mesmo partido.
Os dois foram homologados em convenção no sábado. O Novo não vai lançar candidato ao Senado e nem coligar com ninguém para o governo.
No extremo oposto ideológico, o PSTU também vai de chapa puro-sangue.
O Capitão Sousa, militar da ativa da Polícia Militar, é o candidato da sigla ao Palácio Anchieta. A vice é a jornalista Soraia Chiabai, do PSTU.
Para o Senado, o partido lançou Felipe Skiter.
E RAMALHO?
O mercado político aposta que o coronel Alexandre Ramalho não vai ser lançado ao Senado pelo Podemos. Aliado de Casagrande, o partido somente poderia fazer isso se fosse de forma avulsa, sozinho, já que a coligação do socialista vai apoiar Rose de Freitas.
Por enquanto, no entanto, a legenda não deu uma resposta definitiva sobre o destino do ex-secretário de Segurança Pública.

LEIA MAIS 

A radicalização do discurso de Guerino Zanon

"Novo de cabeça" e palanque turbinado: as estratégias de Casagrande para a reeleição

"Paciência de Jó”: Podemos coloca Ramalho em banho-maria

A estratégia de Erick Musso para surpreender Magno Malta

O que levou o PT a apoiar Rose de Freitas para o Senado no ES

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, onde exerce a função de editora-adjunta desde 2020.

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