Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2022

PROS lança chapa de deputados e quer suplente de senador no ES

Em convenção realizada neste domingo (31), partido deixou nas mãos da Executiva estadual a deliberação sobre candidaturas majoritárias
Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

31 jul 2022 às 18:52

Publicado em 31 de Julho de 2022 às 18:52

Convenção estadual do Pros
Presidente estadual do PROS, Luciano Pingo ao lado de Ricardo Ferraço e Victor Linhalis, vice-prefeito de Vila Velha Crédito: Rodrigo Gavini
O PROS lançou, na manhã deste domingo (31), as chapas de candidatos para deputado estadual e deputado federal nas eleições de 2022. O anúncio foi feito durante convenção estadual do partido, realizada em Vitória. A legenda optou por deixar nas mãos da Executiva estadual a decisão sobre as alianças com as candidaturas majoritárias, ou seja, a senador e governador do Espírito Santo.
Apesar disso, o presidente estadual do PROS e prefeito de Ibatiba, Luciano Pingo, disse que vai estar com Renato Casagrande (PSB) nas eleições para o governo do Estado. Ele afirmou que o partido pleiteia a indicação de vaga de suplência para o Senado. 
"O prefeito Luciano Pingo é Casagrande. Temos a estrutura partidária que está tomando as decisões de como o partido vai caminhar, mas, politicamente, vamos caminhar com o governador Renato Casagrande, com a reeleição dele. Essa questão partidária, que pode indicar suplente a senador, vamos ajustar até o prazo final", disse Pingo, que ressaltou:
"O PROS está pleiteando indicar uma vaga de suplente na vaga de Senado"
Luciano Pingo - Presidente estadual do PROS
A candidata de Casagrande ao Senado é a senadora Rose de Freitas (MDB), conforme anunciado neste domingo durante a convenção do PSB. Assim, caso o PROS faça coligação com o PSB, vai ter que pleitear uma vaga na suplência de Rose. Embora não tenha revelado nomes, a senadora informou que já escolheu os suplentes.

APOIO A OUTROS PARTIDOS

Em junho deste ano, o ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (Rede) divulgou uma nota informando que havia fechado apoio do PROS para a sua candidatura governo do Estado. A aliança, segundo Audifax, tinha sido costurada com a direção nacional o partido.
No Espírito Santo, contudo, o PROS é presidido por um aliado do governador Renato Casagrande. Na época, Pingo desmentiu Audifax e afirmou que a aliança com o PSB estava mantida. O ex-prefeito da Serra disse, então, que continuava tentando negociar o apoio. 
Questionado neste domingo sobre a possibilidade de coligação com outro candidato ao governo que não fosse Renato Casagrande, o presidente estadual do PROS disse que a sigla "está no movimento liderado pelo governador". Ele destacou que o "impasse", neste momento, é a caminhada para o Senado. 
"Se nós participamos de uma coligação para senador ou senadora que oficialmente não está na chapa majoritária do governador, a gente não pode coligar", afirmou. 

Veja Também

Meneguelli diz que teve "sonho aniquilado" e causa climão no Republicanos

"O MDB foi destruído, mas vai renascer das cinzas", diz Rose de Freitas

Guerino eleva tom de discurso bolsonarista na disputa ao governo do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Renato Casagrande Senado Federal PROS Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados