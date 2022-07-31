PROS lança chapa de deputados e quer suplente de senador no ES

Presidente estadual do PROS, Luciano Pingo ao lado de Ricardo Ferraço e Victor Linhalis, vice-prefeito de Vila Velha Crédito: Rodrigo Gavini

O PROS lançou, na manhã deste domingo (31), as chapas de candidatos para deputado estadual e deputado federal nas eleições de 2022. O anúncio foi feito durante convenção estadual do partido, realizada em Vitória. A legenda optou por deixar nas mãos da Executiva estadual a decisão sobre as alianças com as candidaturas majoritárias, ou seja, a senador e governador do Espírito Santo

Apesar disso, o presidente estadual do PROS e prefeito de Ibatiba, Luciano Pingo, disse que vai estar com Renato Casagrande (PSB) nas eleições para o governo do Estado. Ele afirmou que o partido pleiteia a indicação de vaga de suplência para o Senado.

"O prefeito Luciano Pingo é Casagrande. Temos a estrutura partidária que está tomando as decisões de como o partido vai caminhar, mas, politicamente, vamos caminhar com o governador Renato Casagrande, com a reeleição dele. Essa questão partidária, que pode indicar suplente a senador, vamos ajustar até o prazo final", disse Pingo, que ressaltou:

"O PROS está pleiteando indicar uma vaga de suplente na vaga de Senado" Luciano Pingo - Presidente estadual do PROS

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Questionado neste domingo sobre a possibilidade de coligação com outro candidato ao governo que não fosse Renato Casagrande, o presidente estadual do PROS disse que a sigla "está no movimento liderado pelo governador". Ele destacou que o "impasse", neste momento, é a caminhada para o Senado.