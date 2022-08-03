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Eleições 2022

Pros pode sofrer nova reviravolta no ES

Partido já aprovou coligação com Casagrande, mas comando nacional mudou e destituiu o órgão provisório local, até então presidido por Luciano Pingo

Públicado em 

03 ago 2022 às 11:16
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Convenção estadual do Pros
Luciano Pingo (de azul) ao lado de Ricardo Ferraço (PSDB), na convenção estadual do Pros Crédito: Rodrigo Gavini
O Pros no Espírito Santo aprovou, em convenção realizada no domingo (31), a participação na coligação do governador Renato Casagrande (PSB). O então presidente estadual do partido, o prefeito de Ibatiba, Luciano Pingo, é aliado do socialista.
Naquele mesmo dia, no entanto, o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Jorge Mussi, reconduziu Eurípedes Júnior à presidência nacional do Pros. Ele substituiu Marcus Holanda. Os dois disputavam no Judiciário o comando da legenda.
Em seguida, o órgão provisório que ditava as regras no Estado foi desativado pela direção nacional. Assim, Pingo não dá mais as cartas no partido.
O destino da sigla no Espírito Santo tornou-se uma incógnita. Não que isso vá fazer muita diferença para Casagrande. O Pros é uma legenda pouco expressiva.
O tempo de TV, ínfimo, nem seria usado pela coligação. Só os seis maiores partidos coligados entram na conta.
O que chama a atenção aqui é a capacidade de o Pros passar por reviravoltas.
Antes, apoiava o então pré-candidato ao governo Erick Musso (Republicanos). Depois, Pingo assumiu a direção e levou o partido para o time de Casagrande.
O ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (Rede), também candidato ao Palácio Anchieta, chegou a anunciar que, em costura com o comando nacional do Pros, havia conseguido o apoio da legenda.
Acabou desmentido por Pingo e Marcus Holanda.
A convenção estadual do Pros foi realizada em uma sala contígua ao local da do PSB. E não foram poucas as manifestações de apoio a Casagrande e a Ricardo Ferraço (PSDB), o vice na chapa.
O Pros só não definiu como vai se portar em relação ao Senado. A candidata de Casagrande é a senadora Rose de Freitas (MDB).
A coluna não conseguiu contato, nesta quarta-feira (3), com Luciano Pingo.
O presidente estadual do PSB, Alberto Gavini, contou que o agora ex-presidente do Pros estadual ficou de conversar com o partido e dar um retorno a ele.
Gavini lembrou que a coligação de Casagrande é formada por dez partidos, entre eles o Pros. A ata da convenção que homologou a aliança já foi enviada à Justiça Eleitoral.

LULA QUER O PROS

De acordo com o jornal Valor Econômico, o novo presidente nacional do Pros deve se reunir nesta quarta com integrantes da Executiva nacional do PT para tratar de um possível apoio à candidatura de Lula à Presidência da República.
O PROS já havia lançado o coach Pablo Marçal ao Planalto.
No Espírito Santo, o PT está com Casagrande.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, onde exerce a função de editora-adjunta desde 2020.

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PSB PT Renato Casagrande ricardo ferraço PROS Eleições 2022
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