Pros pode sofrer nova reviravolta no ES

Luciano Pingo (de azul) ao lado de Ricardo Ferraço (PSDB), na convenção estadual do Pros Crédito: Rodrigo Gavini

Naquele mesmo dia, no entanto, o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Jorge Mussi, reconduziu Eurípedes Júnior à presidência nacional do Pros. Ele substituiu Marcus Holanda. Os dois disputavam no Judiciário o comando da legenda.

Em seguida, o órgão provisório que ditava as regras no Estado foi desativado pela direção nacional. Assim, Pingo não dá mais as cartas no partido.

O destino da sigla no Espírito Santo tornou-se uma incógnita. Não que isso vá fazer muita diferença para Casagrande. O Pros é uma legenda pouco expressiva.

O tempo de TV, ínfimo, nem seria usado pela coligação. Só os seis maiores partidos coligados entram na conta.

O que chama a atenção aqui é a capacidade de o Pros passar por reviravoltas.

Antes, apoiava o então pré-candidato ao governo Erick Musso (Republicanos). Depois, Pingo assumiu a direção e levou o partido para o time de Casagrande.

O ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (Rede), também candidato ao Palácio Anchieta, chegou a anunciar que, em costura com o comando nacional do Pros, havia conseguido o apoio da legenda.

A convenção estadual do Pros foi realizada em uma sala contígua ao local da do PSB. E não foram poucas as manifestações de apoio a Casagrande e a Ricardo Ferraço (PSDB), o vice na chapa.

O Pros só não definiu como vai se portar em relação ao Senado. A candidata de Casagrande é a senadora Rose de Freitas (MDB).

A coluna não conseguiu contato, nesta quarta-feira (3), com Luciano Pingo.

O presidente estadual do PSB, Alberto Gavini, contou que o agora ex-presidente do Pros estadual ficou de conversar com o partido e dar um retorno a ele.

Gavini lembrou que a coligação de Casagrande é formada por dez partidos, entre eles o Pros. A ata da convenção que homologou a aliança já foi enviada à Justiça Eleitoral.

LULA QUER O PROS

De acordo com o jornal Valor Econômico , o novo presidente nacional do Pros deve se reunir nesta quarta com integrantes da Executiva nacional do PT para tratar de um possível apoio à candidatura de Lula à Presidência da República.