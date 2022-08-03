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Eleições 2022

Coronel Ramalho está fora da disputa pelo Senado no ES

Executiva estadual do Podemos decidiu não lançar candidatura avulsa e coligar com o PSB do governador Renato Casagrande. O bloco já endossou o nome da senadora Rose de Freitas (MDB)

Públicado em 

03 ago 2022 às 18:22
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Coronel Alexandre Ramalho, ao centro, filia-se ao Podemos
Coronel Alexandre Ramalho, ao centro, em abril, no dia da filiação ao Podemos Crédito: Divulgação
O coronel Alexandre Ramalho (Podemos) está oficialmente fora da corrida pelo Senado. A assessoria do militar da reserva da PM confirmou à coluna, no início da noite desta quarta-feira (3), que uma conversa entre o presidente estadual do partido, Gilson Daniel, e o até então pré-candidato a senador selou o destino do coronel.
"O ex-secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo informa que recebeu, na tarde desta quarta-feira (03), a negativa do presidente do Podemos. Gilson Daniel informou que por diversos motivos o partido não terá candidatura na disputa ao Senado Federal", diz nota divulgada. 
"Ramalho destacou que as composições e arranjos políticos não atendem aos anseios da sociedade, beneficiando somente a manutenção e perpetuação do poder. Destaca ainda que o Espírito Santo perde a oportunidade de discutir, com propriedade, um dos temas mais preocupantes da atualidade, que é a segurança pública", registra ainda o texto.
Gilson Daniel não atendeu às tentativas de contato da coluna, assim como Ramalho. Não está claro se o militar vai concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados, alternativa oferecida pelo Podemos.
OS MOTIVOS
O presidente estadual do Podemos explicitou à coluna, na última sexta-feira (29), as dificuldades para lançar a candidatura do ex-secretário de Segurança Pública:
O Podemos teria que fazer isso sozinho e não se coligar com o PSB e demais partidos aliados ao governador Renato Casagrande, uma vez que a senadora Rose de Freitas (MDB) é a candidata do bloco à reeleição.
Assim, os candidatos a deputado estadual e federal do Podemos não poderiam fazer material de campanha contendo a foto do governador, por exemplo. O próprio Gilson, candidato à Câmara, ficaria vedado de fazer isso, mesmo sendo aliado de primeira hora e também ex-secretário do socialista.

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Outra questão é o dinheiro. Uma campanha para o Senado é cara. E, avulsamente, teria um tempo ínfimo de propaganda na TV.
A convenção do partido, na sexta, delegou à Executiva estadual a decisão sobre as candidaturas majoritárias, ou seja, a homologação da coligação com o PSB de Casagrande e o lançamento ou não de Ramalho ao Senado. 
Com a decisão anunciada pela assessoria do coronel, o Podemos vai agora coligar oficialmente com o bloco casagrandista, composto, por enquanto, por dez partidos. 
DEPUTADO FEDERAL
Gilson Daniel já disse à coluna que, mesmo sem Ramalho na chapa de candidatos a deputado federal, o Podemos espera eleger dois nomes à Câmara, o que outros partidos, inclusive entre os aliados do governador, duvidam. 
"Com o Ramalho, facilita muito. Mas, sem ele, a gente pode chegar a dois deputados federais", avaliou.
Questionado pela coluna, também na sexta, sobre essa possibilidade, Ramalho preferiu não responder se aceitaria a proposta, mas também não descartou a ideia: "Hoje o meu foco é o Senado, mas abro o diálogo com o partido no momento em que o presidente entender, que a Executiva entender".
EM CARTA, PODEMOS DIZ QUE PRIORIDADE É ELEIÇÃO DE DEPUTADOS
Em uma "carta à população", a Executiva estadual do Podemos diz que a prioridade do partido, alinhavada com a direção nacional, é "a eleição de deputados federais em todos os estados brasileiros". Assim, a legenda decidiu coligar com Casagrande e não se lançar na empreitada pelo Senado.
O coordenador nacional do Podemos, Roberto Siqueira, marcou presença na convenção estadual do partido, na sexta, e disse que a direção nacional respeitaria qualquer decisão local sobre Ramalho e a coligação.

Carta à população

A Executiva do Podemos no Espírito Santo tomou, nesta quarta-feira (03), uma decisão importante para o partido no processo eleitoral de 2022.

 Na última sexta-feira (29), realizamos, na cidade de Vila Velha, com a participação de convencionais, filiados e simpatizantes, a Convenção do partido, quando foram aprovadas as chapas de deputado estadual e federal e foi decidido que, no momento certo, a Executiva Estadual tomaria as decisões cabíveis com relação à majoritária.

Desde o início, por entendermos de que se trata de um excelente quadro, lançamos e sustentamos a pré-candidatura ao senado do Coronel Ramalho, homem íntegro, correto, com uma carreira exemplar dentro do serviço militar.

É de conhecimento da sociedade a relação do partido Podemos com o governador Renato Casagrande, um gestor público que tem nossa admiração e apreço. Compusemos, e ainda compomos, seu secretariado, auxiliando-o nas ações dentro do nosso Estado. 

Com relação ao Senado, a coligação majoritária, composta pela chapa dos partidos PSB e PSDB, decidiu pela candidatura à reeleição da senadora Rose de Freitas (MDB), decisão essa respeitada por todos nós. 

O assunto também foi levado à esfera nacional do partido, que nos sinalizou que a prioridade do Podemos é a eleição de deputados federais em todos os estados brasileiros. 

Diante deste quadro, e após uma conversa franca com o Coronel, o partido decidiu pela coligação com a chapa majoritária PSB e PSDB. 

Desta forma, o Podemos segue coerente com todo o seu histórico de trabalho e construção política junto ao governador: caminhamos juntos no governo e caminharemos juntos no processo eleitoral. Mais uma vez, reiteramos nosso respeito, a importância, o tamanho e o potencial do Coronel Ramalho junto à política no Espírito Santo! E afirmamos que o partido está de portas abertas para a participação do Coronel no processo eleitoral.

EXECUTIVA ESTADUAL DO PODEMOS ES

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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