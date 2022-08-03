Coronel Ramalho está fora da disputa pelo Senado no ES

A Executiva do Podemos no Espírito Santo tomou, nesta quarta-feira (03), uma decisão importante para o partido no processo eleitoral de 2022.

Na última sexta-feira (29), realizamos, na cidade de Vila Velha, com a participação de convencionais, filiados e simpatizantes, a Convenção do partido, quando foram aprovadas as chapas de deputado estadual e federal e foi decidido que, no momento certo, a Executiva Estadual tomaria as decisões cabíveis com relação à majoritária.

Desde o início, por entendermos de que se trata de um excelente quadro, lançamos e sustentamos a pré-candidatura ao senado do Coronel Ramalho, homem íntegro, correto, com uma carreira exemplar dentro do serviço militar.

É de conhecimento da sociedade a relação do partido Podemos com o governador Renato Casagrande, um gestor público que tem nossa admiração e apreço. Compusemos, e ainda compomos, seu secretariado, auxiliando-o nas ações dentro do nosso Estado.

Com relação ao Senado, a coligação majoritária, composta pela chapa dos partidos PSB e PSDB, decidiu pela candidatura à reeleição da senadora Rose de Freitas (MDB), decisão essa respeitada por todos nós.

O assunto também foi levado à esfera nacional do partido, que nos sinalizou que a prioridade do Podemos é a eleição de deputados federais em todos os estados brasileiros.

Diante deste quadro, e após uma conversa franca com o Coronel, o partido decidiu pela coligação com a chapa majoritária PSB e PSDB.

Desta forma, o Podemos segue coerente com todo o seu histórico de trabalho e construção política junto ao governador: caminhamos juntos no governo e caminharemos juntos no processo eleitoral. Mais uma vez, reiteramos nosso respeito, a importância, o tamanho e o potencial do Coronel Ramalho junto à política no Espírito Santo! E afirmamos que o partido está de portas abertas para a participação do Coronel no processo eleitoral.

EXECUTIVA ESTADUAL DO PODEMOS ES