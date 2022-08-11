O silêncio de Contarato sobre as eleições no ES

Senador Fabiano Contarato em plenária do PT realizada em Vitória, em junho Crédito: Facebook/Fabiano Contarato

Desde que se filiou ao partido, em janeiro , Contarato sabia que havia a possibilidade de não disputar o Palácio Anchieta, dada a parceria nacional entre PT e PSB. O parlamentar se apresentou como "um soldado do partido".

Chama a atenção, entretanto, que Contarato não tenha se manifestado, de forma alguma, sobre as eleições no Espírito Santo depois que a aliança local com o PSB foi selada.

O senador tem densidade eleitoral, foi apontado por 11% dos entrevistados em pesquisa Ipec publicada em maio quando questionados sobre em quem votariam para o cargo de governador. Figurou em segundo lugar, empatado com Carlos Manato (PL). Logo, poderia ser um apoio relevante.

Nas redes sociais, ele trata dos projetos e ações nos quais trabalha no Senado e exalta o ex-presidente Lula (PT), que tenta voltar à Presidência da República.

Casagrande disse que já teve um encontro com o parlamentar, uma "conversa boa", e que espera que Contarato peça votos para ele , participe da campanha estadual. "Claro", afirmou o governador, lembrando que o PT é um partido disciplinado "e isso já está implícito na decisão tomada pelo PT (de apoiar o governador)".

O próprio Contarato, no entanto, não falou nada. A coluna tenta, desde a aliança firmada entre petistas e socialistas no estado, entrevistar o senador. A resposta da assessoria dele é sempre a mesma: Contarato não está fazendo qualquer manifestação sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo.

Eis a questão. Uma das incógnitas é saber como o senador vai se comportar no pleito local, se vai pedir votos para Casagrande ou se engajar apenas na campanha de Lula.

Por enquanto, está valendo a segunda opção. A rigor, a campanha começa apenas no dia 16 de agosto.

O senador petista esteve ausente, entretanto, em dois eventos importantes: as convenções estaduais de PSB e PT. Nas duas ocasiões, marcou presença em outras agendas.

Avisou Casagrande que estaria em viagem no dia do encontro dos socialistas . Lá, poucos petistas compareceram, entre eles a presidente estadual da sigla, Jackeline Rocha, e o ex-prefeito de Vitória João Coser.

Já quando da convenção do PT , Contarato estava em São Paulo em uma agenda com Lula.

Um vídeo da presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann, foi exibido. Nele, ela agradeceu "ao apoio e à compreensão" do senador. "Vamos com Casagrande e com Rose de Freitas", complementou Gleisi.

Em outro vídeo , desta vez publicado por Contarato, foi Lula quem agradeceu ao correligionário capixaba.