O silêncio de Contarato sobre as eleições no ES

Desde que se filiou ao partido, em janeiro
, Contarato sabia que havia a possibilidade de não disputar o Palácio Anchieta, dada a parceria nacional entre PT e PSB. O parlamentar se apresentou como "um soldado do partido".
Chama a atenção, entretanto, que Contarato não tenha se manifestado, de forma alguma, sobre as eleições no Espírito Santo depois que a aliança local com o PSB
foi selada.
O senador tem densidade eleitoral, foi apontado por 11% dos entrevistados em pesquisa Ipec publicada em maio
quando questionados sobre em quem votariam para o cargo de governador. Figurou em segundo lugar, empatado com Carlos Manato (PL). Logo, poderia ser um apoio relevante.
Nas redes sociais, ele trata dos projetos e ações nos quais trabalha no Senado e exalta o ex-presidente Lula (PT), que tenta voltar à Presidência da República.
Casagrande disse que já teve um encontro com o parlamentar, uma "conversa boa", e que espera que Contarato peça votos para ele
, participe da campanha estadual. "Claro", afirmou o governador, lembrando que o PT é um partido disciplinado "e isso já está implícito na decisão tomada pelo PT (de apoiar o governador)".
O próprio Contarato, no entanto, não falou nada. A coluna tenta, desde a aliança firmada entre petistas e socialistas no estado, entrevistar o senador. A resposta da assessoria dele é sempre a mesma: Contarato não está fazendo qualquer manifestação sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo.
Eis a questão. Uma das incógnitas é saber como o senador vai se comportar no pleito local, se vai pedir votos para Casagrande ou se engajar apenas na campanha de Lula.
Por enquanto, está valendo a segunda opção. A rigor, a campanha começa apenas no dia 16 de agosto.
O senador petista esteve ausente, entretanto, em dois eventos importantes: as convenções estaduais de PSB
e PT. Nas duas ocasiões, marcou presença em outras agendas.
Avisou Casagrande que estaria em viagem no dia do encontro dos socialistas
. Lá, poucos petistas compareceram, entre eles a presidente estadual da sigla, Jackeline Rocha, e o ex-prefeito de Vitória João Coser.
Já quando da convenção do PT
, Contarato estava em São Paulo em uma agenda com Lula.
Um vídeo da presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann, foi exibido. Nele, ela agradeceu "ao apoio e à compreensão" do senador. "Vamos com Casagrande e com Rose de Freitas", complementou Gleisi.
Em outro vídeo
, desta vez publicado por Contarato, foi Lula quem agradeceu ao correligionário capixaba.
O ex-presidente ainda disse que "logo logo" o parlamentar vai disputar o governo do Espírito Santo, sinalizando, talvez, para 2026.