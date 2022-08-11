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Eleições 2022

O silêncio de Contarato sobre as eleições no ES

Desde que o PT decidiu apoiar a reeleição do governador Renato Casagrande (PSB) e não lançar o senador ao Palácio Anchieta, o petista não se manifestou publicamente

Públicado em 

11 ago 2022 às 02:10
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Senador Fabiano Contarato em plenária do PT realizada em Vitória
Senador Fabiano Contarato em plenária do PT realizada em Vitória, em junho Crédito: Facebook/Fabiano Contarato
O senador Fabiano Contarato aquiesceu quando o PT decidiu não lançá-lo candidato ao governo do Espírito Santo e, em vez disso, apoiar a reeleição de Renato Casagrande (PSB). 
Desde que se filiou ao partido, em janeiro, Contarato sabia que havia a possibilidade de não disputar o Palácio Anchieta, dada a parceria nacional entre PT e PSB. O parlamentar se apresentou como "um soldado do partido".
Assim, o senador não deu declarações públicas dizendo-se "injustiçado", como fizeram o ex-prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli (Republicanos) e o ex-secretário de Segurança Pública Alexandre Ramalho (Podemos). Os dois foram rifados da corrida pelo Senado por seus próprios partidos.
Chama a atenção, entretanto, que Contarato não tenha se manifestado, de forma alguma, sobre as eleições no Espírito Santo depois que a aliança local com o PSB foi selada.
O senador tem densidade eleitoral, foi apontado por 11% dos entrevistados em pesquisa Ipec publicada em maio quando questionados sobre em quem votariam para o cargo de governador. Figurou em segundo lugar, empatado com Carlos Manato (PL). Logo, poderia ser um apoio relevante.
Nas redes sociais, ele trata dos projetos e ações nos quais trabalha no Senado e exalta o ex-presidente Lula (PT), que tenta voltar à Presidência da República.
Casagrande disse que já teve um encontro com o parlamentar, uma "conversa  boa", e que espera que Contarato peça votos para ele, participe da campanha estadual. "Claro", afirmou o governador, lembrando que o PT é um partido disciplinado "e isso já está implícito na decisão tomada pelo PT (de apoiar o governador)".

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O próprio Contarato, no entanto, não falou nada. A coluna tenta, desde a aliança firmada entre petistas e socialistas no estado, entrevistar o senador. A resposta da assessoria dele é sempre a mesma: Contarato não está fazendo qualquer manifestação sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo.
Eis a questão. Uma das incógnitas é saber como o senador vai se comportar no pleito local, se vai pedir votos para Casagrande ou se engajar apenas na campanha de Lula.
Por enquanto, está valendo a segunda opção. A rigor, a campanha começa apenas no dia 16 de agosto.
O senador petista esteve ausente, entretanto, em dois eventos importantes: as convenções estaduais de PSB e PT. Nas duas ocasiões, marcou presença em outras agendas. 
Avisou Casagrande que estaria em viagem no dia do encontro dos socialistas. Lá, poucos petistas compareceram, entre eles a presidente estadual da sigla, Jackeline Rocha, e o ex-prefeito de Vitória João Coser.
Já quando da convenção do PT, Contarato estava em São Paulo em uma agenda com Lula.
Um vídeo da presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann, foi exibido. Nele, ela agradeceu "ao apoio e à compreensão" do senador. "Vamos com Casagrande e com Rose de Freitas", complementou Gleisi.
Em outro vídeo, desta vez publicado por Contarato, foi Lula quem agradeceu ao correligionário capixaba. 
O ex-presidente ainda disse que "logo logo" o parlamentar vai disputar o governo do Espírito Santo, sinalizando, talvez, para 2026.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.

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