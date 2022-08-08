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Eleições 2022

Senador do ES em exercício vai ser candidato a suplente mais uma vez

Luiz Osvaldo Pastore, no entanto, não vai estar ao lado de Rose de Freitas (MDB)

Públicado em 

08 ago 2022 às 11:22
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Luiz Pastore tomou posse nesta quarta-feira (20)
Luiz Pastore discursa, em 2019, quando assumiu o mandato no lugar de Rose de Freitas Crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado
Eleito suplente de Rose de Freitas (MDB) em 2014, o empresário Luiz Osvaldo Pastore (MDB) exerce, desde 7 de julho, o mandato no lugar dela, representando o Espírito Santo. A senadora tirou licença do cargo para se dedicar à campanha eleitoral, em busca da reeleição.
Pastore não vai ser um dos suplentes da emedebista desta vez. Mas já está alocado em outro lugar. Ele foi escolhido como primeiro suplente de Flávia Arruda (PL), que tenta uma cadeira no Senado pelo Distrito Federal.
O empresário é de São Paulo, mas tem ligações com o território capixaba. Foi suplente de Gerson Camata (MDB).
Ele já substituiu Rose em outra ocasião, de novembro de 2019 a março de 2020, quando a emedebista se ausentou por motivo de saúde.
É uma espécie de suplente profissional. A estratégia não é nova. Candidatos ao Senado buscam pessoas de alto poder aquisitivo como suplentes à espera de doações generosas na campanha. Doações de pessoas físicas são legais, apenas empresas não podem contribuir.
Pastore é aliado do ex-presidente Michel Temer (MDB), até integrou, a convite dele, uma comitiva enviada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Líbano em 2020 após a explosão no porto de Beirute.
O empresário também é famoso por, em 2013, ter beijado a modelo Kate Moss. Ele pagou US$ 50 mil por isso, em um leilão beneficente.
OS SUPLENTES DE ROSE
Enquanto isso, Rose de Freitas diz que ainda não bateu o martelo sobre os suplentes. Cada candidato ao Senado tem que ter dois, o primeiro e o segundo.
Ela contou à coluna, na manhã desta segunda-feira (8), que estava reunida com aliados tentando definir os nomes. "Mas isso não tem chance de sair esta semana", avaliou. 
O prazo para registro de candidaturas na Justiça Eleitoral termina no próximo dia 15.
RAMALHO INDEFINIDO
Há outra lacuna segue sem ser preenchida, o destino do ex-secretário estadual de Segurança Pública coronel Alexandre Ramalho (Podemos). 
Rifado da corrida ao Senado pelo próprio partido, ele deve decidir se disputa outro cargo, como o de deputado federal, ou se desiste de participar do pleito.
Ele já havia dito que era o Senado ou nada, mas agora analisa o que fazer. 
A chapa de candidatos a deputado federal do Podemos já foi registrada na Justiça Eleitoral, com dez nomes (tem espaço para mais um), entre eles o presidente estadual do partido, Gilson Daniel, e o vice-prefeito de Vila Velha, Victor Linhalis.
MENEGUELLI ESTADUAL
Na convenção estadual do Republicanos, no último dia 31, o ex-prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli, outro que foi impedido de disputar o Senado, colocou-se à disposição para ser candidato até ao governo do estado.
A candidatura homologada na ocasião, no entanto, foi a de deputado estadual. E o registro, para esse cargo, já está feito. 

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.

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