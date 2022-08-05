Ramalho, Meneguelli e a máquina de moer gente

Eles também não têm participação orgânica nos partidos aos quais se filiaram e nem ligação sólida com os caciques dessas siglas. Sustentam as pretensões político-eleitorais na visibilidade e popularidade que alcançaram quando nem haviam ingressado nas legendas.
Assim, e em meio a um contexto peculiar, tiveram os planos frustrados pelos próprios correligionários.
O cargo de senador é majoritário, não tem as amarras para impedir a infidelidade partidária, como ocorre com os deputados federais, por exemplo. Se um eleito este ano resolver dar adeus ao partido que o elegeu já no ano que vem, não há nada que a agremiação possa fazer.
Quem não tem identidade ou vínculos sólidos com a sigla torna-se motivo de desconfiança. E uma peça mais fraca na engrenagem partidária é mais fácil de ser removida.
Meneguelli passou por ao menos três partidos antes de aportar no Republicanos: PPS, PSDB e PMDB.
Saiu do MDB (este já havia perdido o "P") em 2020, quando decidiu não disputar a reeleição para a Prefeitura de Colatina, e se filiou à atual sigla.
O ex-prefeito é uma espécie de popstar nas redes sociais, famoso até fora do Espírito Santo por vídeos em que aparece comendo marmita ou pintando bancos de praça.
O Republicanos surgiu como braço da Igreja Universal do Reino de Deus e foi ocupando espaços até se tornar um dos mais relevantes do Centrão na Câmara dos Deputados.
No Espírito Santo, é presidido pelo ex-secretário de Governo da Prefeitura de Vitória Roberto Carneiro, que também já foi secretário de Esportes, no último governo Paulo Hartung (sem partido).
Carneiro é próximo do deputado federal Amaro Neto (Republicanos), do qual foi vice, aliás, quando disputaram a Prefeitura de Vitória, em 2016. Já o secretário-geral do partido no estado é o vereador de Vila Velha Devanir Ferreira, pastor da Universal.
Meneguelli não é historicamente próximo a nenhum deles. E foi até alvo de críticas públicas por parte de Devanir quando o ex-prefeito concedeu uma entrevista dizendo "não ter nada de conservador".
O Podemos somente poderia lançar Ramalho ao Senado fora da coligação, de forma avulsa, mas a Executiva estadual do partido, capitaneada por Gilson Daniel, entendeu que não seria bom negócio e que o melhor é priorizar a eleição de deputados federais.
Ramalho também já foi secretário de Gilson Daniel, na época em que este foi prefeito de Viana. Comandou a pasta de Defesa Social.
O deputado estadual Marcelo Santos e o coronel Alexandre Ramalho durante convenção estadual do PodemosCrédito: Letícia Gonçalves
Mas, à exceção do vínculo de trabalho, o militar não tem uma relação enraizada com o Podemos.
Coube ao presidente estadual do partido, em uma conversa com Ramalho na última quarta-feira (3), elencar os motivos de a candidatura ao Senado ser barrada.
Em entrevista à coluna, o coronel disse que tudo o que foi listado poderia ter sido contornado, se a sigla quisesse mesmo garantir a ele o espaço para concorrer.
Também afirmou que ainda não sabe se vai disputar uma vaga na Câmara dos Deputados ou desistir da política partidária. E nem garantiu que vai subir no palanque de Casagrande, abrindo as portas para um afastamento em relação ao socialista.
No Instagram, horas após ser rifado, o coronel postou que "política não é para amadores". E é isso mesmo.
Quem não tem um partido para chamar de seu ou laços fortes com os caciques das legendas, está sempre à mercê da máquina de moer gente.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, onde exerce a função de editora-adjunta desde 2020.