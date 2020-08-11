Suplente de Rose de Freitas vai para o Líbano em missão chefiada por Temer

Luiz Pastore é suplente da senadora Rose de Freitas e ocupou o mandato por 120 dias entre novembro de 2019 e março de 2020 Crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado

"O Brasil possui uma das maiores comunidades de imigrantes libaneses fora do Líbano, algo em torno de 12 milhões de pessoas, muitas delas no Espírito Santo também . Tenho inclusive amigos que também foram vítimas da explosão em Beirute. Precisamos contribuir para a reconstrução do Líbano, nesse momento difícil que eles têm vivido, com crise econômica e política", afirma Pastore.

O emedebista substituiu a senadora Rose de Freitas e representou o Espírito Santo de novembro de 2019 a março de 2020. Pastore é filiado no MDB de Vila Velha desde 1986. Ele também foi suplente do ex-senador Gerson Camata e ocupou uma cadeira no Senado, em substituição a Camata, entre 2002 e 2003.

Para Pastore, a escolha de Temer para chefiar a missão é um ato respeitoso do presidente Bolsonaro.

"É um costume que os norte-americanos têm. Quando o presidente não pode ir a uma missão diplomática, um ex-presidente é convidado. Isso pode ter uma importância para a diplomacia brasileira. Esse apoio aos árabes também pode colocar fim àquela polêmica com a embaixada de Israel, quando o governo quis mudar para Jerusalém . É um evento que mostra a importância que temos com os países árabes também", avalia.

Segundo Pastore, a comitiva ficará dois dias no Líbano, para conversar com autoridades e ouvir como os brasileiros podem ajudar. A programação da missão está por conta do ex-presidente Temer e do almirante Flávio Viana Rocha, chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência.

RÉU, PARA SAIR DO PAÍS TEMER CONSEGUIU AUTORIZAÇÃO DA JUSTIÇA

Temer já foi impedido de deixar o país em outros momentos, mas a Justiça, neste caso, autorizou que o ex-presidente , réu em uma ação que investiga irregularidades nas obras da usina nuclear de Angra 3, no Rio de Janeiro, pudesse viajar.

Serão embarcados cerca de 300 respiradores e 100 mil máscaras cirúrgicas . Médicos também serão enviados como uma equipe multidisciplinar. O material foi doado pelo governo e pela comunidade libanesa no Brasil. "É um país acabado. Teve um governo muito ruim, que arruinou as reservas libanesas. Com o tamanho que tem, o Brasil precisa ajudar", lamenta.

CORRUPÇÃO

A explosão destruiu boa parte de Beirute, a capital do Líbano, mas o país também já passava por crises econômica e política. O primeiro-ministro renunciou ao cargo após a tragédia em meio a protestos que tomaram as ruas. A população se manifesta, por exemplo, contra a corrupção.

No Brasil, o então presidente Temer, de ascendência libanesa, foi alvo de duas denúncias da Procuradoria-Geral da República. Em 2017, Bolsonaro, que era deputado federal, votou nas duas ocasiões para que ele fosse afastado do cargo. Pelo fim da corrupção, discursou.