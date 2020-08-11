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Enquanto exercia o cargo

Cidade do ES muda lei após vice-prefeito passar quase dois anos nos EUA

Vereadores aprovaram em dois turnos, por unanimidade, mudança na Lei Orgânica para que o vice-prefeito precise de autorização da Câmara para deixar o município por mais de 15 dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2020 às 21:29

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 21:29

Câmara Municipal de Água Doce do Norte
Câmara Municipal de Água Doce do Norte Crédito: Reprodução/Facebook Câmara Municipal de Água Doce do Norte
Os vereadores de Água Doce do Norte, no noroeste do Espírito Santo, aprovaram por unanimidade a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal para estabelecer que o vice-prefeito precisará de autorização da Câmara Municipal para se afastar da cidade em período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. A votação em segundo turno ocorreu nesta segunda-feira (10) e o texto já começa a ter validade assim que for promulgado pelo presidente da Câmara.
Até o momento, a Lei Orgânica só mencionava esse procedimento de controle, pelo Legislativo, para o caso de afastamento do prefeito, mas não havia nenhuma previsão legal para o vice. No entanto, a brecha na lei fez com que as atenções ficassem voltadas ao município de Água Doce do Norte, em julho, após o então prefeito, Paulo Márcio Leite (PSB), ter sido internado na UTI, e a cidade ter ficado sem comando oficial, pois o vice, Jacy Donato (PV), estava no Estados Unidos desde 2018.
Durante todo o período, ele continuou recebendo salário pago pelos cofres municipais. No total, foram R$ 122 mil.
Após mais de uma semana de internação de Paulo Márcio, Jacy voltou para a cidade para atuar no comando da prefeitura interinamente. O prefeito faleceu, vítima da Covid-19, em 22 de julho. Assim, Jacy assumiu o cargo em definitivo.
De acordo com o presidente da Câmara, Rodrigo Cigano (PV), Jacy Donato esteve presente na sessão do Legislativo, nesta segunda,  mas não se manifestou.
O caso da ausência do vice-prefeito na cidade era de conhecimento dos vereadores, que até o mês passado não tinham tomado providências para alterar a situação, ou prever punições. Cigano afirmou que, após todo o transtorno, os vereadores viram a necessidade da mudança.
"Todos os vereadores sabem que a Lei Orgânica era falha. Não concordamos com essa situação e acreditamos que é preciso mudar", disse.
Um dos autores da proposta, o vereador Edmar Brum (PSB) também comemorou. "Eu acho que nunca é tarde para tentar consertar, estamos consertando um erro de 1989, de quando a Lei Orgânica foi promulgada. Mesmo tardiamente, é preciso dar uma resposta à sociedade. Ainda não tinha ocorrido esse tipo de ato", afirmou.
Proposta de emenda apresentada pelos vereadores de Água Doce do Norte
Proposta de emenda apresentada pelos vereadores de Água Doce do Norte Crédito: Divulgação

MPES QUER QUE PREFEITO SOFRA DESCONTO NO SALÁRIO

O Ministério Público Estadual (MPES) entrou com ação na Justiça para que Jacy Donato responda por improbidade administrativa e  tenha o salário descontado por ter morado nos Estados Unidos de 2018 a 2020, enquanto era vice-prefeito da cidade. Ele recebia R$ 5.750 por mês, pelo cargo. Agora, como prefeito, tem o salário de R$ 11.500.
De acordo com a ação proposta pela Promotoria de Água Doce do Norte, Jacy deveria ter exercido a função em carga horária mensal de 200 horas, com lotação no gabinete da prefeitura.
Registros apresentados pela Polícia Federal a pedido do órgão mostram que ele esteve fora do país do dia 25 de agosto de 2018 até o dia 13 de julho de 2020. Para o MPES, o então vice-prefeito agiu de forma dolosa, e os R$ 122 mil que recebeu no período, como salários, configuram vantagem indevida. 

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