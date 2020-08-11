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Missão oficial

Bolsonaro publica convocação de Temer para representar o Brasil no Líbano

Alvo de investigações, no entanto, ex-presidente não pode sair do país sem autorização da Justiça
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2020 às 22:27

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 22:27

Michel Temer, ex-presidente da República
Michel Temer, ex-presidente da República Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Uma edição extra do Diário Oficial da União registrou, nesta segunda-feira (10),  a designação do ex-presidente da República Michel Temer (MDB) para representar o Brasil em missão no Líbano. O decreto é assinado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido).
Alvo de investigações, no entanto, Temer não pode sair do país sem autorização da Justiça. O advogado do emedebista informou à colunista Bela Megale, de "O Globo", que vai apresentar a solicitação ao juiz Marcelo Bretas. A ideia é que Temer viaje nos próximos dias. O ex-presidente é de família libanesa.
A delegação é para representar o governo brasileiro em Missão Especial a Beirute no período de 12 a 15 de agosto de 2020. A capital do Líbano sofreu fortes danos após uma explosão no porto.
A suspeita é que um produto chamado nitrato de amônio, armazenado há anos no local sem qualquer fiscalização, potencializou a tragédia. O Líbano vive também uma crise econômica e política. 

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SUPLENTE DE ROSE NO SENADO TAMBÉM FOI DESIGNADO

O suplente da senadora Rose de Freitas (Podemos), Luiz Pastore, também está entre os designados para a missão, assim como o o presidente da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, e o marqueteiro Elsinho Mouco.
Diário Oficial da União registra a designação de Michel Temer para representar o governo Bolsonaro no Líbano
Diário Oficial da União registra a designação de Michel Temer para representar o governo Bolsonaro no Líbano Crédito: Reprodução/Diário Oficial da União

CONFIRA A LISTA

DESIGNAR a seguinte delegação para representar o Governo brasileiro em Missão Especial a Beirute, República do Líbano, no período de 12 a 15 de agosto de 2020:
COMITIVA OFICIAL:
MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA, ex-Presidente da República;
NELSON TRAD FILHO, Senador da República;
LUIZ OSVALDO PASTORE, Senador da República;
FLÁVIO AUGUSTO VIANA ROCHA, Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
KENNETH FÉLIX HACZYNSKI DA NÓBREGA, Secretário de Negociações Bilaterais no Oriente Médio, Europa e África do Ministério das Relações Exteriores;
CARLOS AUGUSTO FECURY SYDRIÃO FERREIRA, Representante do Exército Brasileiro;
PAULO ANTÔNIO SKAF;
ELSON MOUCO JUNIOR;
MICHAEL PEREIRA FLORES;
RONALDO DA SILVA FERNANDES;
LUCIANO FERREIRA DA SOUSA;
SEBASTIÃO RUIZ SILVEIRA JUNIOR; e
MARCELO RIBEIRO HADDAD.
Brasília, 10 de agosto de 2020; 199º da Independência e 132º da República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Ernesto Henrique Fraga Araújo

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