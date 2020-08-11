Bolsonaro publica convocação de Temer para representar o Brasil no Líbano

Michel Temer, ex-presidente da República Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Uma edição extra do Diário Oficial da União registrou, nesta segunda-feira (10), a designação do ex-presidente da República Michel Temer (MDB) para representar o Brasil em missão no Líbano. O decreto é assinado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Alvo de investigações, no entanto, Temer não pode sair do país sem autorização da Justiça. O advogado do emedebista informou à colunista Bela Megale, de "O Globo", que vai apresentar a solicitação ao juiz Marcelo Bretas. A ideia é que Temer viaje nos próximos dias. O ex-presidente é de família libanesa.

A delegação é para representar o governo brasileiro em Missão Especial a Beirute no período de 12 a 15 de agosto de 2020. A capital do Líbano sofreu fortes danos após uma explosão no porto

A suspeita é que um produto chamado nitrato de amônio, armazenado há anos no local sem qualquer fiscalização, potencializou a tragédia. O Líbano vive também uma crise econômica e política.

SUPLENTE DE ROSE NO SENADO TAMBÉM FOI DESIGNADO

O suplente da senadora Rose de Freitas (Podemos), Luiz Pastore, também está entre os designados para a missão, assim como o o presidente da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, e o marqueteiro Elsinho Mouco.

Diário Oficial da União registra a designação de Michel Temer para representar o governo Bolsonaro no Líbano Crédito: Reprodução/Diário Oficial da União

CONFIRA A LISTA

DESIGNAR a seguinte delegação para representar o Governo brasileiro em Missão Especial a Beirute, República do Líbano, no período de 12 a 15 de agosto de 2020:

COMITIVA OFICIAL:

MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA, ex-Presidente da República;

NELSON TRAD FILHO, Senador da República;

LUIZ OSVALDO PASTORE, Senador da República;

FLÁVIO AUGUSTO VIANA ROCHA, Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;

KENNETH FÉLIX HACZYNSKI DA NÓBREGA, Secretário de Negociações Bilaterais no Oriente Médio, Europa e África do Ministério das Relações Exteriores;

CARLOS AUGUSTO FECURY SYDRIÃO FERREIRA, Representante do Exército Brasileiro;

PAULO ANTÔNIO SKAF;

ELSON MOUCO JUNIOR;

MICHAEL PEREIRA FLORES;

RONALDO DA SILVA FERNANDES;

LUCIANO FERREIRA DA SOUSA;

SEBASTIÃO RUIZ SILVEIRA JUNIOR; e

MARCELO RIBEIRO HADDAD.

Brasília, 10 de agosto de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO