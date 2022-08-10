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Eleições 2022

Theodorico Ferraço: "O pai não vai ficar contra o filho"

Deputado estadual estava se sentindo desprestigiado pelo governador Renato Casagrande (PSB). Tudo mudou quando o socialista anunciou o vice na chapa

Públicado em 

10 ago 2022 às 02:10
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Convenção estadual PSB
Convenção do PSB confirma Renato Casagrande como candidato ao governo e Ricardo Ferraço vice Crédito: Iara Diniz
O deputado estadual Theodorico Ferraço (PP) andava se sentindo desprestigiado pelo governo Renato Casagrande (PSB). Chegou a dizer à coluna que, se o PP não o liberasse para apoiar quem quisesse na corrida pelo Palácio Anchieta, poderia até sair do partido. 
Isso impediria o deputado de disputar o pleito deste ano. Ele é candidato à reeleição. 
Há tempos Theodorico não se mostra muito próximo do socialista, embora não possa ser considerado um parlamentar de oposição.
Tudo mudou, no entanto, quando o ex-senador Ricardo Ferraço (PSDB), filho do deputado estadual, foi escolhido como vice na chapa de Casagrande.
"Uns 15 dias antes da convenção (do PSB), ele (Casagrande) teve a gentileza de me comunicar que havia escolhido o Ricardo para vice. Eu agradeci a gentileza e desejei que os dois encontrem o melhor caminho em favor do Espírito Santo", contou Theodorico.
Agora, ele vai pedir votos para a reeleição do chefe do Executivo estadual, o que colocaria Ricardo mais uma vez no posto de vice-governador.
"Lógico que com a entrada do Ricardo ... o bom pai segue o filho, como o bom filho segue o pai. É uma situação política que o pai não vai ficar contra o filho", resumiu Theodorico.

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O PP apoia formalmente a reeleição de Casagrande. Só não endossou – ou não fez isso ainda – a candidata da coligação ao Senado, a senadora Rose de Freitas (MDB).
Ricardo já declarou que apoia a emedebista e pediu votos para ela. Neste caso, no entanto, não necessariamente o pai vai seguir o filho.
"Ainda não decidi (quem apoiar para o Senado). Vou ter uma reunião com meus companheiros, especialmente de Cachoeiro, para definir isso. Não tem posição nem minha nem da Norma (Ayub, deputada federal, também filiada ao PP). E o PP deixou em aberto", ressaltou Theodorico.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, onde exerce a função de editora-adjunta desde 2020.

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