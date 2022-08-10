Theodorico Ferraço: "O pai não vai ficar contra o filho"

Convenção do PSB confirma Renato Casagrande como candidato ao governo e Ricardo Ferraço vice Crédito: Iara Diniz

Isso impediria o deputado de disputar o pleito deste ano. Ele é candidato à reeleição.

Há tempos Theodorico não se mostra muito próximo do socialista, embora não possa ser considerado um parlamentar de oposição.

"Uns 15 dias antes da convenção (do PSB), ele (Casagrande) teve a gentileza de me comunicar que havia escolhido o Ricardo para vice. Eu agradeci a gentileza e desejei que os dois encontrem o melhor caminho em favor do Espírito Santo", contou Theodorico.

Agora, ele vai pedir votos para a reeleição do chefe do Executivo estadual, o que colocaria Ricardo mais uma vez no posto de vice-governador.

"Lógico que com a entrada do Ricardo ... o bom pai segue o filho, como o bom filho segue o pai. É uma situação política que o pai não vai ficar contra o filho", resumiu Theodorico.

O PP apoia formalmente a reeleição de Casagrande . Só não endossou – ou não fez isso ainda – a candidata da coligação ao Senado, a senadora Rose de Freitas (MDB).

Ricardo já declarou que apoia a emedebista e pediu votos para ela. Neste caso, no entanto, não necessariamente o pai vai seguir o filho.