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Eleições 2022

Veja quem lidera a corrida pelo governo do Espírito Santo

A pesquisa Rede Gazeta/Ipec foi realizada entre os dias 14 de agosto e 16 de agosto. Confira os números

Públicado em 

17 ago 2022 às 17:23
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Pesquisa Ipec mostra como está a corrida pelo governo do Espírito Santo
Pesquisa Ipec mostra como está a corrida pelo governo do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva / Arte Geraldo Neto
A 46 dias das eleições de 2022,  o governador Renato Casagrande (PSB) tem 52% das intenções estimuladas de voto, de acordo com pesquisa realizada pelo Ipec a pedido da Rede Gazeta. 
Em segundo lugar, aparece o ex-deputado federal Carlos Manato (PL), com 10%, empatado tecnicamente com o ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (Rede), que marcou 7%, e com o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD), que tem 5%.
A margem de erro é de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos.
O Ipec é um instituto criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou suas atividades em 2021.
A pesquisa também mostrou os resultados de Capitão Vinicius Sousa (PSTU), Aridelmo Teixeira (Novo) e Cláudio Paiva (PRTB). E a rejeição de cada um.
A reportagem de A Gazeta, após as primeiras informações publicadas pela coluna, exibiu o resultado completo.
Não é possível comparar o resultado desta pesquisa com o levantamento divulgado em maio, quando Casagrande apareceu com 42% das intenções de voto, já que, agora, o cenário é outro.

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Desta vez, não estão na lista de candidatos o senador Fabiano Contarato (PT), o presidente da Assembleia Legislativa Erick Musso (Republicanos) e o deputado federal Felipe Rigoni (União Brasil), que acabaram por não disputar o pleito para o governo estadual.
Foram incluídos Capitão Vinicius Sousa e Cláudio Paiva.
SENADO
O Ipec também questionou os entrevistados sobre a disputa pelo Senado:  Magno Malta (PL) tem 29% e Rose de Freitas (MDB), 22%.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral Rede Gazeta/Ipec foi realizada entre os dias 14 de agosto e 16 de agosto, com 608 entrevistas em 24 municípios. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. 

 As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-09385/2022, e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob protocolo BR-07979/2022.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, onde exerce a função de editora-adjunta desde 2020.

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Carlos Manato Renato Casagrande Governo do ES Eleições 2022 Letícia Gonçalves Pesquisa Rede Gazeta/ipec
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