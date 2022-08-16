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Eleições 2022

Os bastidores da escolha do vice de Guerino Zanon

O empresário Marcus Magalhães, ligado ao agronegócio, foi escolhido nesta segunda-feira (15)

Públicado em 

16 ago 2022 às 10:07
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

O ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon e o empresário Marcus Magalhães
O ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon e o empresário Marcus Magalhães Crédito: Divulgação/Assessoria Guerino Zanon
A escolha do vice do candidato ao governo do Espírito Santo Guerino Zanon (PSD) ocorreu nesta segunda-feira (15), último dia para solicitação de registro de candidaturas à Justiça Eleitoral.
Aliás, o pedido foi enviado faltando meia hora para o fim do prazo, que se encerrou às 19h.
O empresário Marcus Magalhães, também do PSD, foi quem ficou com a vaga, como a coluna registrou em primeira mão.
Não foi, contudo, a primeira opção. Tentou-se o vereador de Vitória Davi Esmael (PSD), mas isso desfalcaria a chapa de candidatos a deputado estadual, integrada por ele.
Por fim, Davi também concordou com o nome de Magalhães.
O empresário atua na área do café, já foi colunista e comentarista na Rede Gazeta, na TV Vitória e na TV Ambiental.
Tem 55 anos e esta é a primeira incursão dele na política partidária.

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Magalhães, entretanto, foi subsecretário de Agricultura no último governo Paulo Hartung (então filiado ao MDB).
É mais uma digital do ex-governador, de quem o próprio Guerino é aliado.
Uma pessoa próxima ao ex-prefeito de Linhares diz apenas que "Hartung ficou feliz com a escolha de Marcus Magalhães".
A ideia, de acordo com integrantes do grupo de Guerino, é dar uma leveza à chapa, contrapondo a experiência de Guerino, eleito cinco vezes para comandar Linhares.
Magalhães cogitou lançar-se a candidato a deputado estadual, mas aceitou o convite para ser vice. Ele representa o agronegócio, um setor importante para os candidatos.
Guerino, no entanto, já tem bom trânsito com o setor empresarial e com o agro. O vice, assim, pode não expandir o eleitorado.
Mas é celebrado como "sangue novo". Ele foi diretor da Fecomércio e tem uma história familiar que casa com o discurso de Guerino.
É filho de Osman Francischetto de Magalhães, engenheiro agrônomo que idealizou a Ceasa e fundou o Serviço Capixaba de Assistência Técnica e Extensão Rural, atual Incaper.
Um aliado do ex-prefeito diz que Marcus Magalhães deve ajudar a aperfeiçoar o plano de governo.
O fato é que Guerino tentou atrair mais aliados, como o PSC e o Patriota. As duas legendas fizeram certo mistério, mas decidiram, no fim das contas, apoiar apenas a candidatura de Erick Musso (Republicanos) ao Senado. E ninguém ao governo.
A coluna quis saber se integrantes desses partidos poderiam apoiar Guerino ao menos informalmente, como faz o deputado federal Evair de Melo. O partido dele, o PP, está com Casagrande. Mas Evair, um dos vice-líderes do governo Bolsonaro, pede votos para Guerino.
Um aliado do ex-prefeito de Linhares, no entanto, já vê o próprio Erick Musso mais perto de Casagrande, assim como os aliados dele. Um dos sinais é o fato de o deputado Marcelo Santos (Podemos), casagrandista de primeira hora, estar ao lado de Erick.
Coligado apenas com os nanicos PMB e DC, Guerino buscou uma solução caseira, uma chapa puro-sangue.
ERROS VÃO SER CORRIGIDOS
Em tempo: como pedido de registro de candidatura de Guerino foi enviado na última hora, alguns erros passaram despercebidos na documentação enviada.
Erros que agora ganharam destaque no DivulgaCand, a página oficial do TSE para divulgação das candidaturas.
O nome da coligação aparece como Neivaldo Bragato, que é o presidente estadual do PSD. Na verdade o nome do grupo é O Espírito Santo Merece Mais.

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Uma coisa que chamou a atenção foi que duas certidões de "nada consta" referentes ao primeiro e ao segundo graus da Justiça Estadual não estão em nome de Guerino.
Quem aparece é um dos filhos dele, Fausto Ueda Zanon.
Isso despertou a "curiosidade" e teorias da conspiração por parte de adversários. Mas esses erros devem ser corrigidos ainda nesta terça-feira (16), sem causar maiores transtornos.
As certidões negativas referentes à Justiça Federal estão em nome do candidato ao governo.
"O registro do candidato Guerino Zanon e de seu vice Marcus Magalhães foi protocolado regularmente pelo PSD e dentro do prazo na Justiça Eleitoral, garantindo a representação do partido na Chapa O Espírito Santo Merece Mais na disputa ao Governo do Estado", ressaltou a assessoria do ex-prefeito de Linhares.
"Houve erro material no envio de parte dos dados do candidato Guerino Zanon e, conforme prevê a legislação, o PSD fará a correção imediata nesta terça-feira. As alterações técnicas em nada interferem no processo de homologação da chapa", complementou.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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