Os bastidores da escolha do vice de Guerino Zanon

A coluna quis saber se integrantes desses partidos poderiam apoiar Guerino ao menos informalmente, como faz o deputado federal Evair de Melo. O partido dele, o PP, está com Casagrande. Mas Evair, um dos vice-líderes do governo Bolsonaro, pede votos para Guerino.
Uma coisa que chamou a atenção foi que duas certidões de "nada consta" referentes ao primeiro e ao segundo graus da Justiça Estadual não estão em nome de Guerino.
Quem aparece é um dos filhos dele, Fausto Ueda Zanon.
Isso despertou a "curiosidade" e teorias da conspiração por parte de adversários. Mas esses erros devem ser corrigidos ainda nesta terça-feira (16), sem causar maiores transtornos.
As certidões negativas referentes à Justiça Federal estão em nome do candidato ao governo.
"O registro do candidato Guerino Zanon e de seu vice Marcus Magalhães foi protocolado regularmente pelo PSD e dentro do prazo na Justiça Eleitoral, garantindo a representação do partido na Chapa O Espírito Santo Merece Mais na disputa ao Governo do Estado", ressaltou a assessoria do ex-prefeito de Linhares.
"Houve erro material no envio de parte dos dados do candidato Guerino Zanon e, conforme prevê a legislação, o PSD fará a correção imediata nesta terça-feira. As alterações técnicas em nada interferem no processo de homologação da chapa", complementou.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.