Os bastidores da escolha do vice de Guerino Zanon

O ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon e o empresário Marcus Magalhães Crédito: Divulgação/Assessoria Guerino Zanon

A escolha do vice do candidato ao governo do Espírito Santo Guerino Zanon (PSD) ocorreu nesta segunda-feira (15), último dia para solicitação de registro de candidaturas à Justiça Eleitoral.

Aliás, o pedido foi enviado faltando meia hora para o fim do prazo, que se encerrou às 19h.

Não foi, contudo, a primeira opção. Tentou-se o vereador de Vitória Davi Esmael (PSD), mas isso desfalcaria a chapa de candidatos a deputado estadual, integrada por ele.

Por fim, Davi também concordou com o nome de Magalhães.

O empresário atua na área do café, já foi colunista e comentarista na Rede Gazeta, na TV Vitória e na TV Ambiental.

Tem 55 anos e esta é a primeira incursão dele na política partidária.

Magalhães, entretanto, foi subsecretário de Agricultura no último governo Paulo Hartung (então filiado ao MDB).

É mais uma digital do ex-governador, de quem o próprio Guerino é aliado.

Uma pessoa próxima ao ex-prefeito de Linhares diz apenas que "Hartung ficou feliz com a escolha de Marcus Magalhães".

A ideia, de acordo com integrantes do grupo de Guerino, é dar uma leveza à chapa, contrapondo a experiência de Guerino, eleito cinco vezes para comandar Linhares.

Magalhães cogitou lançar-se a candidato a deputado estadual, mas aceitou o convite para ser vice. Ele representa o agronegócio, um setor importante para os candidatos.

Guerino, no entanto, já tem bom trânsito com o setor empresarial e com o agro. O vice, assim, pode não expandir o eleitorado.

Mas é celebrado como "sangue novo". Ele foi diretor da Fecomércio e tem uma história familiar que casa com o discurso de Guerino.

É filho de Osman Francischetto de Magalhães, engenheiro agrônomo que idealizou a Ceasa e fundou o Serviço Capixaba de Assistência Técnica e Extensão Rural, atual Incaper.

Um aliado do ex-prefeito diz que Marcus Magalhães deve ajudar a aperfeiçoar o plano de governo.

A coluna quis saber se integrantes desses partidos poderiam apoiar Guerino ao menos informalmente, como faz o deputado federal Evair de Melo. O partido dele, o PP, está com Casagrande. Mas Evair, um dos vice-líderes do governo Bolsonaro, pede votos para Guerino.

Coligado apenas com os nanicos PMB e DC, Guerino buscou uma solução caseira, uma chapa puro-sangue.

ERROS VÃO SER CORRIGIDOS

Em tempo: como pedido de registro de candidatura de Guerino foi enviado na última hora, alguns erros passaram despercebidos na documentação enviada.

Erros que agora ganharam destaque no DivulgaCand, a página oficial do TSE para divulgação das candidaturas.

O nome da coligação aparece como Neivaldo Bragato, que é o presidente estadual do PSD. Na verdade o nome do grupo é O Espírito Santo Merece Mais.

Uma coisa que chamou a atenção foi que duas certidões de "nada consta" referentes ao primeiro e ao segundo graus da Justiça Estadual não estão em nome de Guerino.

Quem aparece é um dos filhos dele, Fausto Ueda Zanon.

Isso despertou a "curiosidade" e teorias da conspiração por parte de adversários. Mas esses erros devem ser corrigidos ainda nesta terça-feira (16), sem causar maiores transtornos.

As certidões negativas referentes à Justiça Federal estão em nome do candidato ao governo.

"O registro do candidato Guerino Zanon e de seu vice Marcus Magalhães foi protocolado regularmente pelo PSD e dentro do prazo na Justiça Eleitoral, garantindo a representação do partido na Chapa O Espírito Santo Merece Mais na disputa ao Governo do Estado", ressaltou a assessoria do ex-prefeito de Linhares.