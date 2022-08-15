Veja quem é o vice na chapa de Guerino Zanon ao governo do ES

O ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon e o empresário Marcus Magalhães Crédito: Divulgação/Assessoria Guerino Zanon

O vice na chapa do ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD) é o ex-presidente do Sindicato dos Corretores de Café do Espírito Santo, Marcus Magalhães, do mesmo partido.

Magalhães foi subsecretário de Agricultura do governo Paulo Hartung (então filiado ao MDB), entre 2016 e 2018. É o segundo secretário da Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio-ES) e ainda conselheiro do Senac-ES.

Por vários anos, atuou como colunista da Rede Gazeta, da TV Vitória e da TV Ambiental.

A chapa não deve trazer nenhum nome ao Senado. O DC, que integra a coligação de Guerino, havia oferecido como opção o coronel Lugato. A candidatura de Lugato foi registrada, mas conta apenas com o DC, sem coligação.

O nome de Marcus Magalhães ainda não foi oficialmente anunciado. A candidatura de Guerino também ainda não consta no DivulgaCand, site da Justiça Eleitoral.

Mas a coluna apurou com pessoas próximas ao ex-prefeito que foi essa a decisão. O martelo foi batido nesta segunda-feira (15), último dia para registros de candidatura.

O pedido de registro de Guerino e Magalhães foi enviado pela coligação formada por PSD, PMB e DC às 18h33 à Justiça Eleitoral. O prazo era até as 19h.

Após o anúncio das suplentes da senadora Rose de Freitas (MDB), o vice do ex-prefeito de Linhares era a lacuna que faltava a ser preenchida no tabuleiro eleitoral do Espírito Santo.