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Eleições 2022

Veja quem é o vice na chapa de Guerino Zanon ao governo do ES

Ex-prefeito de Linhares bateu o martelo nesta segunda-feira (15)

Públicado em 

15 ago 2022 às 18:06
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

O ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon e o empresário Marcus Magalhães
O ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon e o empresário Marcus Magalhães Crédito: Divulgação/Assessoria Guerino Zanon
O vice na chapa do ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD) é o ex-presidente do Sindicato dos Corretores de Café do Espírito Santo, Marcus Magalhães, do mesmo partido.
Magalhães foi subsecretário de Agricultura do governo Paulo Hartung (então filiado ao MDB), entre 2016 e 2018. É o segundo secretário da Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio-ES) e ainda conselheiro do Senac-ES.
Por vários anos, atuou como colunista da Rede Gazeta, da TV Vitória e da TV Ambiental.
A chapa não deve trazer nenhum nome ao Senado. O DC, que integra a coligação de Guerino, havia oferecido como opção o coronel Lugato. A candidatura de Lugato foi registrada, mas conta apenas com o DC, sem coligação.
O nome de Marcus Magalhães ainda não foi oficialmente anunciado. A candidatura de Guerino também ainda não consta no DivulgaCand, site da Justiça Eleitoral.
Mas a coluna apurou com pessoas próximas ao ex-prefeito que foi essa a decisão. O martelo foi batido nesta segunda-feira (15), último dia para registros de candidatura.
O pedido de registro de Guerino e Magalhães foi enviado pela coligação formada por PSD, PMB e DC às 18h33 à Justiça Eleitoral. O prazo era até as 19h.
Após o anúncio das suplentes da senadora Rose de Freitas (MDB), o vice do ex-prefeito de Linhares era a lacuna que faltava a ser preenchida no tabuleiro eleitoral do Espírito Santo.
Nesta terça-feira (16) começa oficialmente a campanha eleitoral.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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