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Eleições 2022

Pesquisa Ipec: 55% acham que Casagrande vai ser reeleito no ES

Entrevistadores questionaram eleitores sobre quem eles avaliam que vai vencer o pleito, independentemente do nome que pretendem confirmar nas urnas

Públicado em 

18 ago 2022 às 02:10
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Eleição 2022
O governador Renato Casagrande (PSB) lidera a corrida pelo governo do Espírito Santo em todos os recortes feitos pelo Ipec Crédito: Divulgação/Arte Geraldo Neto
Pesquisa realizada pelo Ipec a pedido da Rede Gazeta, divulgada nesta quarta-feira (17), mostra o governador Renato Casagrande (PSB) em larga vantagem, com 52% das intenções de voto estimuladas, ou 68% quando o recorte se dá apenas quanto aos votos válidos. 
O instituto quis saber dos entrevistados também quem eles avaliam que vai vencer a eleição para o governo do Espírito Santo, independentemente do nome que pretendem confirmar nas urnas. O resultado: 55% dos eleitores acreditam que a vitória vai ser de Casagrande.
Os que têm renda acima de 5 salários mínimos são ainda mais otimistas sobre o destino do socialista, 58% dizem que ele vai ganhar. Mas entre os mais pobres, que recebem até 1 salário, o percentual não varia muito: 54%.
No cômputo total, enquanto Casagrande foi lembrado por 55%, o ex-deputado Carlos Manato (PL) foi apontado por 8% como o provável vencedor do pleito. 
Outros 5% apostam no ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (Rede).
A partir daí, há uma escada descendente: para 3%, o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD) vai ser o futuro governador; Capitão Vinicius Sousa (PSTU) já está com a taça na mão, para 2%; Aridelmo Teixeira (Novo) tem o vislumbre da vitória, mas apenas para 1%.
Já 26% não souberam ou preferiram não opinar. 
Como eleição não é questão de fé – embora alguns tentem misturar as coisas – o que vai definir o resultado do pleito são os pouco mais de 40 dias que faltam para o dia da eleição. O primeiro turno vai ser realizado no dia 2 de outubro.
Casagrande é o candidato mais conhecido, até por ser o atual chefe do Executivo estadual e por ter ocupado esse posto entre 2011 e 2014. 
Ele tem um amplo leque de aliados, que ajudam a levar o nome do socialista por todo o estado.
O horário eleitoral gratuito no rádio e na TV começa no dia 26, quando os outros candidatos vão ter a oportunidade de fazer o mesmo. 
O governador, entretanto, vai ficar com a maior fatia do tempo da propaganda eleitoral. 

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral Rede Gazeta/Ipec foi realizada entre os dias 14 de agosto e 16 de agosto, com 608 entrevistas em 24 municípios. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. 

As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-09385/2022, e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob protocolo BR-07979/2022.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, onde exerce a função de editora-adjunta desde 2020.

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Renato Casagrande Eleições 2022 Letícia Gonçalves Pesquisa Rede Gazeta/ipec
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