Ipec: na pesquisa espontânea, Bolsonaro reduz distância de Lula no ES

Presidente Jair Bolsonaro discursou na Praça do Papa, em Vitória, em junho, na Marcha para Jesus Crédito: Carlos Alberto Silva

Os percentuais que sempre ganham destaque nas pesquisas de intenção de voto são as respostas à pergunta estimulada, que começa com "se os candidatos fossem estes, e as eleições fossem hoje...". Afinal, no dia da eleição, presume-se que os eleitores já vão conhecer os nomes dos postulantes aos cargos em disputa.

Mas há também a pesquisa espontânea, em que o entrevistador apenas pergunta em quem a pessoa pretende votar, sem apresentar os nomes dos candidatos. Esse recorte capta os nomes que vêm, de pronto, à cabeça do eleitor, ou seja, é uma intenção de voto mais enraizada.

No Espírito Santo, o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), e o ex-presidente Lula (PT) estão tecnicamente empatados na corrida pelo Palácio do Planalto. Tanto na estimulada quanto na espontânea, de acordo com pesquisa Ipec divulgada nesta quarta-feira (17).

Na estimulada, Lula tem 42% e Bolsonaro, 37%. Como a margem de erro do levantamento é de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos, tem-se aí um empate técnico. Na espontânea, o empate é ainda mais evidente: Lula aparece com 36% e Bolsonaro, com 35%.

Não se pode comparar a pesquisa de agora com a publicada no dia 2 de maio , realizada também pelo Ipec a pedido da Rede Gazeta, uma vez que, na época, os candidatos eram outros. João Doria (PSDB), por exemplo, ainda estava no páreo pela Presidência da República.

Na espontânea, naquela ocasião, entretanto, apenas três nomes foram lembrados pelos capixabas: Lula , Bolsonaro e o ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT).

O petista tinha a preferência de 38% dos entrevistados. O atual presidente, de 29%, uma diferença de nove pontos percentuais que, a rigor, não configurava empate. Ciro aparecia com 1%.

Já no novo levantamento, ainda na espontânea, a diferença entre Lula e Bolsonaro caiu para 1 ponto percentual. Isso mostra que o candidato à reeleição está em uma curva ascendente no Espírito Santo. Não superou seu principal adversário, mas está bem perto dele.

Ciro, por sua vez, passou de 1% para 3%. A novidade foi a menção à senadora Simone Tebet (MDB-MS), que não foi lembrada em maio e agora marcou 1%.

Também massificam a presença nas redes sociais, nem sempre com perfis orgânicos e, muitas vezes, espalham desinformação. Ainda assim, isso lhes confere visibilidade, o que dá a impressão de um apoio maior do que o captado no levantamento.

A evolução das intenções de voto do presidente na pesquisa espontânea, entretanto, mostram que ele está a caminho de conquistar mais apoios em terras capixabas mesmo.

É uma boa notícia para os candidatos ao governo do estado e ao Senado que atrelam a própria imagem à de Bolsonaro, como fazem Carlos Manato e Magno Malta , ambos do PL, e Guerino Zanon (PSD). Claro que, não necessariamente, isso vá lhes garantir votos.

O presidente estadual do PCdoB, Neto Barros, já avaliou, publicamente, que o "o Espírito Santo virou ninho do bolsonarismo". A observação dele e de outros integrantes da esquerda, baseados em pesquisas internas, é de que o presidente é mais forte no interior do Espírito Santo e perde capital político em municípios da Grande Vitória, em especial em Cariacica e na Serra.