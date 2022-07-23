Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Confira

Vídeo e fotos: as imagens por dentro da motociata de Bolsonaro no ES

Jair Bolsonaro e seus apoiadores andaram de moto por avenidas importantes e atravessaram a Terceira Ponte durante a visita do presidente ao Estado neste sábado (23)
Amanda Vergna

Amanda Vergna

Publicado em 

23 jul 2022 às 16:23

Publicado em 23 de Julho de 2022 às 16:23

As motociatas são frequentes nas visitas do presidente da República pelo Brasil e no Espírito Santo não foi diferente. Jair Bolsonaro e apoiadores saíram de moto do Aeroporto de Vitória, atravessaram a Terceira Ponte  no final da manhã e chegaram à Praia da Costa, em Vila Velha. Por fim, retornaram para a Capital, onde discursou na Praça do Papa.
Durante todo o percurso, o presidente não usou capacete e acenou para simpatizantes que estavam nas calçadas das ruas por onde ele passou. A reportagem de A Gazeta acompanhou de perto o trajeto das motos. Veja imagens do trajeto (no vídeo acima e na galeria de fotos abaixo).

Bolsonaro desce Terceira Ponte em motociata

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Arma gigante, caixão do PT e pombos marcam visita de Bolsonaro ao ES

Bolsonaro no ES: Erick Musso é vaiado e aliados culpam Manato

Em discurso no ES, Bolsonaro volta a criticar o STF e o isolamento social

Acompanhe visita do presidente Jair Bolsonaro ao Espírito Santo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Jair Bolsonaro motocicleta Terceira Ponte Vila Velha Vitória (ES) Presidente Praça do Papa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem BBC Brasil
Quem é o ex-aliado de Orbán que pode tirar premiê da Hungria do poder após 16 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados