Vídeo e fotos: as imagens por dentro da motociata de Bolsonaro no ES

As motociatas são frequentes nas visitas do presidente da República pelo Brasil e no Espírito Santo não foi diferente. Jair Bolsonaro e apoiadores saíram de moto do Aeroporto de Vitória, atravessaram a Terceira Ponte no final da manhã e chegaram à Praia da Costa, em Vila Velha. Por fim, retornaram para a Capital, onde discursou na Praça do Papa.
Durante todo o percurso, o presidente não usou capacete e acenou para simpatizantes que estavam nas calçadas das ruas por onde ele passou. A reportagem de A Gazeta acompanhou de perto o trajeto das motos. Veja imagens do trajeto (no vídeo acima e na galeria de fotos abaixo).