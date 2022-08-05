"O Espírito Santo virou ninho do bolsonarismo", diz presidente estadual do PCdoB

O presidente estadual do PCdoB, Neto Barros, discursa durante convenção da federação Brasil da Esperança Crédito: Letícia Gonçalves

O PCdoB, assim como o PV, está federado com o PT. Os partidos vão funcionar como um só por quatro anos e a convenção que homologou as candidaturas das siglas, na noite desta quinta-feira (4), também foi conjunta.

Ao discursar, o presidente estadual do PCdoB, Neto Barros, que é ex-prefeito de Baixo Guandu, fez um prognóstico para a militância:

"O Espírito Santo, que elegeu o primeiro governador negro do país (Albuíno Azeredo, eleito em 1990), infelizmente virou uma espécie de ninho do bolsonarismo".

"A coisa está feia. Nos municípios pequenos (principalmente). Na Grande Vitória é que tem alguma vantagem (para o ex-presidente Lula , do PT, na corrida presidencial). Não pensem que será fácil", alertou.

"Do lado de lá (adversários de Casagrande) é a direita ou a extrema direita, que tenta chegar ao Palácio Anchieta colando a imagem ao Bolsonaro", criticou Barros.

"No Senado o cenário não anda nada bonito. A única candidata do campo democrático é Rose de Freitas. Ninguém quer ver o Senado piorado", complementou.

As menções a Casagrande e Rose, durante a convenção, provocaram algumas palmas, mas somente o nome de Lula realmente empolgou a plateia.

O deputado federal Helder Salomão, candidato à reeleição pelo PT, tem uma avaliação mais positiva que a do presidente estadual do PCdoB.

Para ele, o cenário no Espírito Santo é favorável ao ex-presidente da República, principalmente nas regiões Norte e Noroeste. Sul e Serrana, ainda de acordo com ele, são mais bolsonaristas. E a Grande Vitória se divide, com Vitória e Vila Velha mostrando ligeira preferência por Jair Bolsonaro (PL).

A confiança na força do petista no estado é tanta que o deputado contou, entusiasmado, que vai adotar o mote elaborado pelo pelo marqueteiro de Lula , Sidônio Palmeira, na campanha: "Sou do time do Lula ".

Se aliados de Bolsonaro colam a imagem à do presidente, os candidatos a deputado petistas vão fazer o mesmo em relação ao ex-presidente.

"É um conceito de campanha, vai estar na boca de todos os candidatos que quiserem, já tem a vinheta pronta", adiantou Helder. "A ideia é potencializar votos para a Câmara e para as Assembleias", explicou.

"Vamos com Casagrande e com Rose de Freitas", exaltou. E arrematou: "Tenho certeza que Lula vai ganhar no Espírito Santo".