Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2022

PT organiza vinda de Lula ao ES para setembro e confia em vitória no Estado

Partido negocia arranjos para trazer Lula ao Espírito Santo no próximo mês e espera vitória do petista na disputa presidencial em terras capixabas depois de 20 anos amargando derrotas
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

04 ago 2022 às 22:17

Publicado em 04 de Agosto de 2022 às 22:17

Convenção da federação PT, PV e PCdoB homologou candidatos a deputados nesta quinta-feira (4), além de apoio a Casagrande para governador e Rose de Freitas para o Senado
Convenção da federação PT, PV e PCdoB homologou candidatos a deputados nesta quinta-feira (4), além de apoio a Casagrande para governador e Rose de Freitas para o Senado Crédito: Pablo Gonçalves / PT-ES / Divulgação
Sem candidatos na disputa majoritária (Senado e governo estadual), a convenção estadual da federação Brasil da Esperança, formada por PT, PV e PCdoB, homologou os nomes dos postulantes a uma cadeira na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa na noite desta quinta-feira (4) e o apoio à reeleição do governador Renato Casagrande (PSB) e da senadora Rose de Freitas (MDB). O PT aposta na vinda do ex-presidente Lula, candidato do partido à Presidência da República, em setembro, ao Espírito Santo, para voltar a vencer a disputa presidencial entre os capixabas. A última vez que isso ocorreu foi em 2002.
A visita do candidato a presidente ao Espírito Santo ainda não tem data definida, mas, segundo a presidente estadual do PT, Jackeline Rocha, e o deputado federal Helder Salomão (PT) já está nos planos de Lula e depende apenas de ajustes na agenda de campanha. 
PT organiza vinda de Lula ao ES para setembro e confia em vitória no Estado
Segunda a dirigente do PT, o Espírito Santo já está na rota de visitas de Lula e a agenda vai ser construída após o prazo de convenções partidárias e registros de candidaturas, que se encerra no próximo dia 15. A expectativa é de que ele faça uma agenda de um dia no Estado.
Helder ressaltou que o ex-presidente Lula lidera as pesquisas para a disputa presidencial no Estado e afirma que o ambiente entre os capixabas está muito mais favorável para o partido nas eleições deste ano. Em 2018, o presidente Jair Bolsonaro (PL) venceu a disputa no Estado. Nas três eleições anteriores (2014, 2010 e 2006), os candidatos à Presidência da República pelo PT também não conseguiram superar os adversários no Espírito Santo.
Para impulsionar a vitória de Lula nas urnas no Estado, o PT conta com o apoio oficial do governador Casagrande ao ex-presidente e também espera a defesa da senadora Rose de Freitas ao nome dele. Embora o MDB tenha a candidatura da senadora Simone Tebet (MS), Rose participou de um jantar com o petista, realizado por lideranças do MDB. Poucos dias depois desse jantar, a senadora do Espírito Santo ganhou o apoio da federação do PT a sua candidatura à reeleição.
"Essa é uma eleição de se reconectar com as pessoas. Em 2018 foi uma eleição atípica, com Lula preso. Em 2020 teve a pandemia. Mesmo sem candidato majoritário no Espírito Santo, acredito que teremos o presidente da República", frisou Jackeline.
Ela explicou que a formação das chapas para deputado federal tem sete nomes do PT, dois do PV e dois do PCdoB. Já a chapa para deputado estadual conta com 14 petistas, nove verdes e oito comunistas - epíteto para os filiados ao PCdoB. 
Em relação à indicação de suplentes na chapa da senadora do MDB, a presidente estadual do PT afirmou que não há nenhuma conversa formalizada a respeito. O PT abriu mão da candidatura própria ao governo, capitaneada pelo senador Fabiano Contarato, para apoiar Casagrande.
Assim que a convenção foi finalizada, na área externa do auditório da Assembleia Legislativa onde o evento ocorreu, os candidatos do PSTU ao governo, capitão Vinícius Sousa, e ao Senado, Filipe Skiter, conversavam com os convencionais em busca de apoio. Segundo Skiter, o ambiente é próprio, pois eles são os únicos candidatos da esquerda na disputa estadual.

Veja Também

Idalécio Carone é confirmado candidato ao Senado e sinaliza apoio a Audifax

Partidos precisam eleger ao menos 11 deputados em 9 Estados para sobreviver

Brasil teve apenas 11 candidatas à Presidência em três décadas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Lula PT Renato Casagrande Rose de Freitas PCdoB PV Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Acidente causa explosão e prejudica tráfego na BR 101, em Aracruz
Imagem de destaque
Um terço dos projetos contra desastres no PAC de 2023 não saiu do papel
Imagem de destaque
Homens com menos de 45 anos vão precisar de autorização militar para deixar a Alemanha por mais de 3 meses

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados