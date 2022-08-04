Idalécio Carone é confirmado candidato ao Senado e sinaliza apoio a Audifax

Empresário teve o nome lançado oficialmente pelo Agir, partido do qual é presidente, durante convenção estadual realizada nesta quinta-feira (4)
Caroline Freitas

Publicado em 04 de Agosto de 2022 às 18:27

Idalecio Carone foi confirmado candidato ao Senado em convenção realizada no dia 4 Crédito: Assessoria
A corrida pelo Senado ganhou mais um nome. O Agir confirmou a candidatura do empresário Idalécio Carone para disputar a vaga de senador durante convenção estadual do partido realizada em Vila Velha na tarde desta quinta-feira (4).
“Minha candidatura está confirmada. Só Deus tira”, destacou Carone, como é mais conhecido. O agora candidato também sinalizou que deve apoiar o ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (Rede) na disputa pelo governo do Estado.
“Estamos conversando, mas a tendência é eu apoiar Audifax. E, comigo escolhendo, o partido acompanha”. O empresário também é presidente do Agir no Estado.
Idalecio Carone (Agir), candidato ao Senado, em convenção da Federação Rede/Psol que lançou Audifax Barcelos como candidato ao governo; Carone diz que deve apoia-lo na disputa pelo governo estadual Crédito: Thiago Coutinho/AG
Questionado sobre a possibilidade de o partido se unir a uma coligação, Carone destacou que há outras prioridades no momento, como realizar uma chapa de deputado federal. A previsão é de que a definição saia até o dia 15, data-limite para registro das candidaturas junto à Justiça Eleitoral.
A convenção deu a ele autonomia para procurar a possibilidade de coligação com algum partido que tenha candidato a governador. O que ele classificou, porém, como “difícil”.
“Eu peguei o partido no final. Mas demos o recado (durante a convenção). Minha candidatura está lançada e agora vamos trabalhar para ganhar a eleição. Aliás, já estamos trabalhando há muito tempo.”

QUEM ESTÁ NA DISPUTA

Para o Senado, outros seis nomes estão confirmados: Antonio Bungenstab (PRTB), Erick Musso (Republicanos), Filipe Skiter (PSTU), Gilberto Campos (Psol), Magno Malta (PL) e Rose de Freitas (MDB).
Nelson Júnior (Avante) se coloca como pré-candidato e ainda vai passar por convenção. Já o coronel Alexandre Ramalho (Podemos) teve o nome retirado da disputa na terça-feira (2).
Veja Também

Partidos precisam eleger ao menos 11 deputados em 9 Estados para sobreviver

Brasil teve apenas 11 candidatas à Presidência em três décadas

Recebeu boatos sobre eleições no ES? Envie para a checagem de A Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Senado Federal Política Eleições 2022 Núcleo ag
Recomendado para você

Imagem de destaque
Motociclista morre em acidente na ES 356 em Jaguaré no ES
Imagem de destaque
Delegado que prendeu traficante Marujo se filia a partido aliado a Pazolini
Imagem de destaque
Vila Velha recebe exposição gratuita com fotos sobre fé e cultura capixaba

