A corrida pelo Senado ganhou mais um nome. O Agir confirmou a candidatura do empresário Idalécio Carone para disputar a vaga de senador durante convenção estadual do partido realizada em Vila Velha na tarde desta quinta-feira (4).
“Minha candidatura está confirmada. Só Deus tira”, destacou Carone, como é mais conhecido. O agora candidato também sinalizou que deve apoiar o ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (Rede) na disputa pelo governo do Estado.
“Estamos conversando, mas a tendência é eu apoiar Audifax. E, comigo escolhendo, o partido acompanha”. O empresário também é presidente do Agir no Estado.
Questionado sobre a possibilidade de o partido se unir a uma coligação, Carone destacou que há outras prioridades no momento, como realizar uma chapa de deputado federal. A previsão é de que a definição saia até o dia 15, data-limite para registro das candidaturas junto à Justiça Eleitoral.
A convenção deu a ele autonomia para procurar a possibilidade de coligação com algum partido que tenha candidato a governador. O que ele classificou, porém, como “difícil”.
“Eu peguei o partido no final. Mas demos o recado (durante a convenção). Minha candidatura está lançada e agora vamos trabalhar para ganhar a eleição. Aliás, já estamos trabalhando há muito tempo.”
QUEM ESTÁ NA DISPUTA
Para o Senado, outros seis nomes estão confirmados: Antonio Bungenstab (PRTB), Erick Musso (Republicanos), Filipe Skiter (PSTU), Gilberto Campos (Psol), Magno Malta (PL) e Rose de Freitas (MDB).
Nelson Júnior (Avante) se coloca como pré-candidato e ainda vai passar por convenção. Já o coronel Alexandre Ramalho (Podemos) teve o nome retirado da disputa na terça-feira (2).
Idalécio Carone é confirmado candidato ao Senado e sinaliza apoio a Audifax