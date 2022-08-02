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Recebeu boatos sobre eleições no ES? Envie para a checagem de A Gazeta

Para participar, é bem fácil: basta adicionar o número (27) 99530-3577 e chamar no WhatsApp. A informação suspeita que você recebeu pode estar enganando muitas outras pessoas
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

02 ago 2022 às 14:03

Publicado em 02 de Agosto de 2022 às 14:03

Proposta tentadora de trabalho chegam pelo celular
As fake news invadem os celulares como uma avalanche durante as eleições Crédito: Freepik
Recebeu uma mensagem de Whatsapp e desconfiou que tinha alguma coisa estranha com aquela informação? Viu uma foto nas redes sociais e achou que pudesse ser uma montagem? Pois esses conteúdos são as conhecidas "fake news", que se disseminam pela internet com força total durante o período de eleições.
Essas informações nem sempre são fáceis de checar e, por isso, A Gazeta criou um canal para que os leitores tirem suas dúvidas.
O Passando a Limpo vai verificar conteúdos enganosos viralizados na internet relacionados às Eleições 2022 no Estado até a data do segundo turno, marcado para 30 de outubro.

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Raposa, checagem e TikTok: como será a cobertura das eleições 2022 em A Gazeta

A iniciativa, em parceria com a Google, já monitora publicações com grande compartilhamento e engajamento nas principais redes sociais. Mas os eleitores também têm um papel importante e podem enviar conteúdos duvidosos, aqueles que deixam uma pulga atrás da orelha, e que são relacionados ao Espírito Santo.
É bem fácil participar: basta adicionar o número (27) 99530-3577 e chamar no WhatsApp. Ou então acesse aqui para enviar sua sugestão de checagem com apenas um clique.
A informação suspeita que você recebeu pode estar  enganando muitas outras pessoas. Então, antes de compartilhar, verifique a veracidade.

COMO FUNCIONA O PASSANDO A LIMPO

Apenas publicações e mensagens em que houver potencial viralização serão verificadas, desde que os fatos citados sejam possíveis de serem checados. A equipe do Passando a Limpo vai usar ferramentas próprias para investigar conteúdos como fotos e vídeos, além de consultar bancos de dados oficiais, documentos públicos e especialistas em determinados assuntos.
Após o trabalho de investigação, será publicada a conclusão da verificação no site e nas redes sociais de A Gazeta. Os conteúdos terão um dos seguintes selos:
  • Enganoso: Conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações; que usa dados imprecisos ou que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor; conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano.
  • Falso: Conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma mentira.
  • Sátira: Memes, paródias e imitações publicadas com intuito de fazer humor. Esses conteúdos serão verificados quando percebe-se que há pessoas tomando-os por verdadeiros.
  • Comprovado: Fato verdadeiro; evento confirmado; localização comprovada; ou conteúdo original publicado sem edição.
A Gazeta estreou em 2017 a seção Passando a Limpo, com o objetivo de esclarecer dúvidas dos leitores, desfazer boatos e combater a disseminação de conteúdos falsos. Nas eleições, esse tipo de verificação de conteúdo foi realizado nos pleitos de 2018 e 2020. Além disso, desde 2018, A Gazeta também faz parte da coalizão de veículos de imprensa que integram o Projeto Comprova, de verificação de conteúdos que viralizam.

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