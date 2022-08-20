O que a rejeição aos candidatos ao governo do ES revela

Sete candidatos disputam quem vai comandar o Palácio Anchieta, sede do governo do Espírito Santo, a partir de 2023 Crédito: Hélio Filho / Secom

Além de querer saber em quem as pessoas pretendem votar para governador do Espírito Santo, o Ipec, contratado pela Rede Gazeta, também perguntou em quem os entrevistados não votariam de jeito nenhum.

Renato Casagrande O governador (PSB), o mesmo que lidera as intenções de voto, também é o mais rejeitado, apontado por 24%.

O percentual não é alto. A título de comparação, de acordo com o Datafolha, em todo o país, 51% dizem que não votam no presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), de forma alguma.

É comum que o candidato mais conhecido pelo público seja o mais rejeitado, desde que não em índices alarmantes.

O que chama a atenção no levantamento do Ipec no Espírito Santo é que, em segundo lugar entre os preferidos dos eleitores, está tudo embolado.

Casagrande, com 52% das intenções estimuladas de voto, tem 42 pontos a mais que o ex-deputado federal Carlos Manato (PL), uma larga vantagem.

Considerando a margem de erro da pesquisa, que é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos, à exceção de Casagrande, todos eles estão tecnicamente empatados em segundo lugar. Sousa somente é alçado ao empate no extremo da margem.

Já quando se observa a rejeição a coisa muda um pouco.

Manato foi a resposta de 19% quando os eleitores foram questionados a respeito de em quem não votariam de jeito nenhum. Na margem de erro, tem o mesmo nível de rejeição de Casagrande.

Não é um dado positivo para o ex-parlamentar, embora o percentual não seja proibitivo. Manato não está no exercício do mandato, está na planície desde 2019 e, mesmo assim, é lembrado negativamente.

Capitão Vinicius Sousa foi rejeitado por 18%, tecnicamente empatado com o ex-deputado federal.

O militar nunca exerceu mandato eletivo, foi candidato a vice-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim pela Rede em 2020 e disputou a Prefeitura de Castelo, pelo Patriota, em 2016 – na verdade, ele havia se filiado ao PRP, que depois se fundiu ao Patriota.

Sousa tem o mesmo patamar de rejeição que o governador e Manato.

Eis o ponto que a coluna gostaria de destacar.

A rejeição não é um problema para Casagrande que, a esta altura do campeonato, ainda no início da campanha eleitoral, está com a faca e o queijo na mão. Considerando apenas os votos válidos, se a eleição fosse hoje, ele venceria no primeiro turno, com 68%.

Os adversários têm cerca de 40 dias para virar o jogo e tentar levar o pleito para o segundo turno.

Como o segundo lugar das intenções de voto está tomado pelo empate técnico, talvez a rejeição possa indicar os que estão mais "leves" para galgar posições acima.

Pelos percentuais, estes são Guerino e Audifax.

Os ex-prefeitos têm posicionamentos de centro-direita, embora Audifax não se defina dessa forma – não quer um rótulo. Os dois também se apresentam como gestores exitosos, que deixaram legados positivos em suas respectivas cidades.

E também se aliaram a representantes do conservadorismo. Um dos integrantes da coligação de Guerino é o nanico DC. E entre seus apoiadores estão o vereador de Vitória Davi Esmael (PSD) e o deputado federal Evair de Melo (PP).

Guerino e Audifax também são aliados do ex-governador Paulo Hartung (sem partido).

O que os difere, nesta campanha, é que o ex-prefeito de Linhares tem se apresentado como o maior fã de Bolsonaro em terras capixabas , rivalizando com Manato nesse quesito. Audifax, por sua vez, não quer "nacionalizar" a eleição.

Os dois têm apontado, como é o papel dos candidatos de oposição, o que consideram erros do atual governo.

Além disso, têm menos aliados para pedir votos nas ruas. O ex-deputado federal, embora mais rejeitado, tem mais "liga" com o eleitorado bolsonarista, principalmente nas redes sociais.