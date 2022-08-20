O que a rejeição aos candidatos ao governo do ES revela

Considerando a margem de erro da pesquisa, que é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos, à exceção de Casagrande, todos eles estão tecnicamente empatados em segundo lugar. Sousa somente é alçado ao empate no extremo da margem.
Já quando se observa a rejeição a coisa muda um pouco.
Manato foi a resposta de 19% quando os eleitores foram questionados a respeito de em quem não votariam de jeito nenhum. Na margem de erro, tem o mesmo nível de rejeição de Casagrande.
Não é um dado positivo para o ex-parlamentar, embora o percentual não seja proibitivo. Manato não está no exercício do mandato, está na planície desde 2019 e, mesmo assim, é lembrado negativamente.
Capitão Vinicius Sousa foi rejeitado por 18%, tecnicamente empatado com o ex-deputado federal.
O militar nunca exerceu mandato eletivo, foi candidato a vice-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim pela Rede em 2020 e disputou a Prefeitura de Castelo, pelo Patriota, em 2016 – na verdade, ele havia se filiado ao PRP, que depois se fundiu ao Patriota.
Sousa tem o mesmo patamar de rejeição que o governador e Manato.
A rejeição não é um problema para Casagrande que, a esta altura do campeonato, ainda no início da campanha eleitoral, está com a faca e o queijo na mão. Considerando apenas os votos válidos, se a eleição fosse hoje, ele venceria no primeiro turno, com 68%.
Os adversários têm cerca de 40 dias para virar o jogo e tentar levar o pleito para o segundo turno.
Como o segundo lugar das intenções de voto está tomado pelo empate técnico, talvez a rejeição possa indicar os que estão mais "leves" para galgar posições acima.
Pelos percentuais, estes são Guerino e Audifax.
Os ex-prefeitos têm posicionamentos de centro-direita, embora Audifax não se defina dessa forma – não quer um rótulo. Os dois também se apresentam como gestores exitosos, que deixaram legados positivos em suas respectivas cidades.
E também se aliaram a representantes do conservadorismo. Um dos integrantes da coligação de Guerino é o nanico DC. E entre seus apoiadores estão o vereador de Vitória Davi Esmael (PSD) e o deputado federal Evair de Melo (PP).
Guerino e Audifax também são aliados do ex-governador Paulo Hartung (sem partido).
O que os difere, nesta campanha, é que o ex-prefeito de Linhares tem se apresentado como o maior fã de Bolsonaro em terras capixabas, rivalizando com Manato nesse quesito. Audifax, por sua vez, não quer "nacionalizar" a eleição.
Os dois têm apontado, como é o papel dos candidatos de oposição, o que consideram erros do atual governo.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, onde exerce a função de editora-adjunta desde 2020.