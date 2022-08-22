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Acusado de assédio

Secretário exonerado já fez comentário machista sobre Michelle Bolsonaro

Mário Louzada foi alvo de denúncia de assédio sexual por parte de servidora da Secretaria de Agricultura. Em 2021, fez comentário ofensivo em grupo de WhatsApp

Públicado em 

22 ago 2022 às 15:13
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Mário Louzada, presidente do Idaf
Mário Louzada, presidente do Idaf Crédito: Facebook Mário Louzada
O agora ex-secretário estadual de Agricultura do Espírito Santo Mário Louzada, exonerado após ser acusado de assédio sexual, também foi protagonista, no ano passado, de um episódio de machismo contra a primeira-dama Michelle Bolsonaro.
Quando era presidente do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), Louzada enviou um comentário em um grupo de WhatsApp em que sugeria que Michelle traía o marido, o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), quando este estava viajando.
"Tô aqui imaginando os rocks que a Michelly (sic) deve fazer quando o maridão viaja. Cara, é leite condensado, vinho, azeitona, pepino! Pense!!!", escreveu o então presidente do Idaf, em janeiro de 2021.
Ele ironizava compras feitas pelo governo federal. Somente com leite condensado foram gastos R$ 15 milhões em 2020.
O comentário de Louzada pegou mal. Depois, ele publicou um vídeo pedindo desculpas à primeira-dama e "a todos que se sentiram ofendidos". Classificou o próprio comentário no grupo de WhatsApp como "despretensioso e infeliz".
FILIADO AO PSB
O ex-secretário é filiado ao PSB do governador Renato Casagrande. Ele assumiu a pasta da Agricultura no início de abril de 2022, quando o então titular, Paulo Foletto (PSB), deixou o cargo e voltou ao mandato na Câmara dos Deputados.
Louzada até havia cogitado ser candidato a deputado também, mas diante da oportunidade de integrar o primeiro escalão do governo, assumiu o posto. 
O presidente estadual do PSB, Alberto Gavini, confirmou à coluna que o ex-secretário segue filiado ao partido. Gavini disse ainda que a Executiva estadual da sigla vai discutir a situação dele.
"Vamos esperar e avaliar em uma reunião da Executiva o que fazer", pontuou o presidente.
TERRENO PANTANOSO
A Secretaria de Agricultura não tem sido fonte de boas notícias para o governo estadual ultimamente.
Em março deste ano, o então subsecretário da pasta, Rodrigo Vaccari, foi exonerado após ser um dos alvos da Operação Volátil II, que apurou supostas irregularidades na compra de álcool gel em meio à pandemia de Covid-19.
Vaccari também é filiado ao PSB e seria candidato a deputado estadual. Mas, depois da operação, a candidatura dele não foi lançada.
ASSÉDIO 
Em relação a Mário Louzada, o próprio governo, em nota divulgada à imprensa, confirmou que a exoneração dele "foi motivada por uma denúncia de assédio sexual apresentada por uma servidora da pasta".
"Assim que soube do caso, o governador Renato Casagrande exonerou o secretário", diz, ainda, o texto.
Exoneração de Mário Louzada, secretário de Estado da Agricultura
Exoneração de Mário Louzada, secretário de Estado da Agricultura Crédito: Governo do ES

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, onde exerce a função de editora-adjunta desde 2020.

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