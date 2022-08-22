Secretário exonerado já fez comentário machista sobre Michelle Bolsonaro

Mário Louzada, presidente do Idaf Crédito: Facebook Mário Louzada

O agora ex-secretário estadual de Agricultura do Espírito Santo Mário Louzada, exonerado após ser acusado de assédio sexual , também foi protagonista, no ano passado, de um episódio de machismo contra a primeira-dama Michelle Bolsonaro.

"Tô aqui imaginando os rocks que a Michelly (sic) deve fazer quando o maridão viaja. Cara, é leite condensado, vinho, azeitona, pepino! Pense!!!", escreveu o então presidente do Idaf, em janeiro de 2021.

O comentário de Louzada pegou mal. Depois, ele publicou um vídeo pedindo desculpas à primeira-dama e "a todos que se sentiram ofendidos". Classificou o próprio comentário no grupo de WhatsApp como "despretensioso e infeliz".

FILIADO AO PSB

O ex-secretário é filiado ao PSB do governador Renato Casagrande. Ele assumiu a pasta da Agricultura no início de abril de 2022, quando o então titular, Paulo Foletto (PSB), deixou o cargo e voltou ao mandato na Câmara dos Deputados.

Louzada até havia cogitado ser candidato a deputado também, mas diante da oportunidade de integrar o primeiro escalão do governo, assumiu o posto.

O presidente estadual do PSB, Alberto Gavini, confirmou à coluna que o ex-secretário segue filiado ao partido. Gavini disse ainda que a Executiva estadual da sigla vai discutir a situação dele.

"Vamos esperar e avaliar em uma reunião da Executiva o que fazer", pontuou o presidente.

TERRENO PANTANOSO

A Secretaria de Agricultura não tem sido fonte de boas notícias para o governo estadual ultimamente.

Em março deste ano, o então subsecretário da pasta, Rodrigo Vaccari, foi exonerado após ser um dos alvos da Operação Volátil II , que apurou supostas irregularidades na compra de álcool gel em meio à pandemia de Covid-19.

Vaccari também é filiado ao PSB e seria candidato a deputado estadual. Mas, depois da operação, a candidatura dele não foi lançada.

ASSÉDIO

Em relação a Mário Louzada, o próprio governo, em nota divulgada à imprensa, confirmou que a exoneração dele "foi motivada por uma denúncia de assédio sexual apresentada por uma servidora da pasta".

"Assim que soube do caso, o governador Renato Casagrande exonerou o secretário", diz, ainda, o texto.