Secretário de Agricultura do ES é exonerado após denúncia de assédio sexual

Mário Louzada, secretário de Agricultura do ES exonerado Crédito: Seag/Divulgação

O secretário de Estado da Agricultura, Mário Louzada, foi exonerado na manhã desta sexta-feira (19). O motivo foi uma denúncia de assédio sexual apresentada por uma servidora da pasta. O fato foi confirmado, em nota, pela Superintendência Estadual de Comunicação Social (Secom). A exoneração foi publicada nesta segunda-feira (22).

“Assim que tomou conhecimento do caso, o governador Renato Casagrande exonerou o secretário, a fim de que os fatos sejam imediatamente apurados com total isenção”.

Exoneração de Mário Louzada, secretário de Estado da Agricultura Crédito: Governo do ES

A denúncia foi encaminhada para a polícia pelo governo do Estado nesta segunda-feira (22). "O Governo do Estado informa que a Secretaria de Governo enviou nesta tarde a denúncia da servidora à Polícia Civil para apuração dos fatos e devidas providências".

Por nota, a corporação informou "que recebeu a denúncia e o fato será investigado. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", destacou o documento.

Louzada foi exonerado na última sexta-feira (19), mas o documento foi publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (22).

Exoneração de Mário Louzada, secretário de Estado da Agricultura Crédito: Governo do ES

Mário Louzada foi substituído na gestão da pasta por Arthur Moura de Souza, cuja nomeação também foi publicada no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (22).