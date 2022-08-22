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Investigação

Secretário de Agricultura do ES é exonerado após denúncia de assédio sexual

A denúncia foi apresentada por uma servidora da pasta; exoneração de Mário Louzada foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (22)
Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

22 ago 2022 às 12:09

Publicado em 22 de Agosto de 2022 às 12:09

Mário Louzada, secretário de Agricultura do ES
Mário Louzada, secretário de Agricultura do ES exonerado Crédito: Seag/Divulgação
O secretário de Estado da Agricultura, Mário Louzada, foi exonerado na manhã desta sexta-feira (19). O motivo foi uma denúncia de assédio sexual apresentada por uma servidora da pasta. O fato foi confirmado, em nota, pela Superintendência Estadual de Comunicação Social (Secom). A exoneração foi publicada nesta segunda-feira (22).
“Assim que tomou conhecimento do caso, o governador Renato Casagrande exonerou o secretário, a fim de que os fatos sejam imediatamente apurados com total isenção”.
Exoneração de Mário Louzada, secretário de Estado da Agricultura
Exoneração de Mário Louzada, secretário de Estado da Agricultura Crédito: Governo do ES
A denúncia foi encaminhada para a polícia pelo governo do Estado nesta segunda-feira (22). "O Governo do Estado informa que a Secretaria de Governo enviou nesta tarde a denúncia da servidora à Polícia Civil para apuração dos fatos e devidas providências".
Por nota, a corporação informou "que recebeu a denúncia e o fato será investigado. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", destacou o documento. 
Louzada foi exonerado na última sexta-feira (19), mas o documento foi publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (22).
Exoneração de Mário Louzada, secretário de Estado da Agricultura
Exoneração de Mário Louzada, secretário de Estado da Agricultura Crédito: Governo do ES
Mário Louzada foi substituído na gestão da pasta por Arthur Moura de Souza, cuja nomeação também foi publicada no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (22).
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com o ex-secretário, mas até o início da tarde desta segunda-feira não teve as ligações atendidas nem retorno das mensagens. 

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