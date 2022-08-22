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Secretaria de Agricultura

Polícia vai investigar denúncia de assédio sexual contra ex-secretário no ES

Mário Louzada foi exonerado na última sexta-feira (19). Governo do ES encaminhou denúncia de servidora para apuração da Polícia Civil
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

22 ago 2022 às 18:46

Publicado em 22 de Agosto de 2022 às 18:46

Mário Louzada, secretário de Agricultura do ES
Mário Louzada, secretário de Agricultura do ES Crédito: Seag/Divulgação
Polícia vai investigar denúncia de assédio sexual contra ex-secretário no ES
A Polícia Civil vai investigar a denúncia de assédio sexual registrada contra o agora ex-secretário de Estado da Agricultura, Mário Louzada. Ele foi exonerado do cargo na última sexta-feira (19) após denúncia apresentada por uma servidora da pasta. 
"A Polícia Civil informa que recebeu a denúncia e o fato será investigado. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", informou a nota da corporação, sem revelar detalhes sobre a investigação.
A denúncia foi encaminhada para a polícia pelo governo do Estado nesta segunda-feira (22). "O Governo do Estado informa que a Secretaria de Governo enviou nesta tarde a denúncia da servidora à Polícia Civil para apuração dos fatos e devidas providências".

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Mário Louzada foi substituído na gestão da pasta por Arthur Moura de Souza. A exoneração de Mário e a nomeação do novo titular da secretaria foram publicadas na edição desta segunda-feira (22) do Diário Oficial do Estado. 
Louzada é filiado ao PSB. Ele assumiu a pasta da Agricultura no início de abril de 2022, quando o então titular, Paulo Foletto (PSB), deixou o cargo e voltou ao mandato na Câmara dos Deputados.
Antes de chefiar a Secretaria de Estado da Agricultura (Seag), ele ocupava a presidência do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), cargo para qual foi nomeado no início da gestão Renato Casagrande (PSB).
Exoneração de Mário Louzada, secretário de Estado da Agricultura
Exoneração de Mário Louzada, secretário de Estado da Agricultura Crédito: Governo do ES
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com o ex-secretário, mas até o fim da tarde desta segunda-feira não teve as ligações atendidas nem retorno das mensagens.

COMENTÁRIOS MACHISTAS

No ano passado, Mário Louzada foi protagonista de um episódio de machismo contra a primeira-dama Michelle Bolsonaro.
Na época em que era o presidente do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), ele enviou um comentário em um grupo de WhatsApp em que sugeria que Michelle traía o marido, o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), enquanto ele viajava.
"Tô aqui imaginando os rocks que a Michelly (sic) deve fazer quando o maridão viaja. Cara, é leite condensado, vinho, azeitona, pepino! Pense!!!", dizia o texto enviado pelo então presidente do Idaf, em janeiro de 2021.
Ele ironizava compras feitas pelo governo federal. Somente com leite condensado foram gastos, somando todos os órgãos, R$ 15 milhões em 2020. Após repercussão negativa nas redes sociais, Louzada publicou um vídeo com pedidos de desculpas  à primeira-dama e "a todos que se sentiram ofendidos". Ele considerou o comentário "despretensioso e infeliz".

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