Passageira denuncia importunação sexual em ônibus e suspeito é preso no ES

Mulher denunciou importunação sexual dentro de ônibus do Sistema Transcol em Cariacica Crédito: Oliveira Alves

Uma gerente de loja de 37 anos denunciou que foi vítima de importunação sexual dentro de um ônibus do Sistema Transcol em Cariacica , na manhã desta terça-feira (16). O suspeito, identificado como Pedro Ribeiro de Amorim, de 49 anos, acabou preso.

"Comecei a sentir a perna dele encostando muito nas minhas pernas e começou a me incomodar. Cheguei mais para a beira do banco e continuei. De repente senti a mão dele encostando na minha perna e quando abri os olhos ele fez menção que ia me agarrar. Levantei rápido e fiquei em pé sem entender o que tinha acontecido. Na hora você fica meio perdida e não tem certeza se é aquilo mesmo que tá acontecendo. Até você perceber que realmente a pessoa está tentando se aproveitar demora para cair a ficha", disse a vítima.

O suspeito, Pedro Ribeiro de Amorim foi contido pelos passageiros, que apoiaram a mulher e a incentivaram a fazer a denúncia. O motorista do ônibus parou o coletivo na Delegacia Regional de Cariacica.

No Terminal de Campo Grande, outras mulheres relataram que já foram assediadas ou já presenciaram casos dentro de ônibus. "Acontece que os homens acham que tem o direito de encostar na gente e falam que a gente está errada de reclamar", disse uma passageira. "A gente como mulher tem que ser respeitada", disse outra usuária de transporte coletivo.

A gerente de loja falou sobre a importância das vítimas denunciarem. "A pessoa que faz isso uma vez vai fazer outras vezes. Não vai fazer só comigo ou com uma pessoa e sempre vai fazer porque tem essa sensação de impunidade. É um transtorno, vai tomar tempo mas é importante pra que isso não acontecia com outras pessoas", disse a mulher.

Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de importunação sexual e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). Até a última atualização deste texto, a reportagem não havia obtido contato com o preso ou a defesa dele.

CETURB-ES DIZ INCENTIVAR VÍTIMAS A DENUNCIAREM

A Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-ES) informou que realiza campanhas de conscientização visando a estimular tanto vítimas quanto usuários do Sistema Transcol a denunciarem casos de importunação sexual dentro dos ônibus, entretanto, as campanhas foram suspensas nos últimos dois anos por causa da pandemia.

"Já está nos planos da Companhia a realização de novas ações. Motoristas recebem treinamento para orientar as vítimas a procurarem a autoridade policial mais próxima e registrar um boletim de ocorrência nesses casos. É importante que, ao presenciarem atos de assédio, também os passageiros denunciem pelo 181 e a vítima faça um boletim de ocorrência. Todos os ônibus do Transcol contam com câmeras de videomonitoramento que ficam à disposição da polícia para ajudar nas investigações", informou a Ceturb.

CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL

A lei caracteriza como crime de importunação sexual a realização de ato libidinoso na presença de alguém e sem seu consentimento, como toques inapropriados ou beijos "roubados", por exemplo.