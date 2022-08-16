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Noroeste do ES

Adolescente é detido com rifle, espingarda e drogas em Colatina

Em buscas na casa onde jovem foi flagrado, a PM localizou uma sacola com mais buchas de maconha, pedras de crack, papelotes de cocaína e as armas, além de munições
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

16 ago 2022 às 09:31

Publicado em 16 de Agosto de 2022 às 09:31

Um adolescente foi detido com um rifle, uma espingarda e drogas na noite de segunda-feira (15) em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Ele foi visto acompanhado de outros indivíduos em uma escadaria e foi o único que não conseguiu fugir dos policiais. Segundo ocorrência da Polícia Militar, o menor possuía em mãos uma bucha de maconha e, em uma procura na casa onde o jovem foi visto, militares encontraram as armas e mais entorpecentes.
Ainda de acordo com o registro, no quintal do imóvel, a PM localizou uma sacola com mais 13 buchas de maconha, nove pedras de crack e quatro papelotes de cocaína. No interior da residência, embaixo de uma cama, estavam o rifle e a espingarda, além de munições.
Material apreendido em casa onde estava adolescente em Colatina
Material apreendido em casa onde estava adolescente em Colatina Crédito: Divulgação/PMES
Todo o material apreendido e o adolescente, que não teve a idade informada, foram levados para a Delegacia Regional de Colatina. 
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que o adolescente assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e foi reintegrado à família, após um parente assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado.

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