Adolescente é detido com rifle, espingarda e drogas em Colatina

Um adolescente foi detido com um rifle, uma espingarda e drogas na noite de segunda-feira (15) em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Ele foi visto acompanhado de outros indivíduos em uma escadaria e foi o único que não conseguiu fugir dos policiais. Segundo ocorrência da Polícia Militar, o menor possuía em mãos uma bucha de maconha e, em uma procura na casa onde o jovem foi visto, militares encontraram as armas e mais entorpecentes.
Ainda de acordo com o registro, no quintal do imóvel, a PM localizou uma sacola com mais 13 buchas de maconha, nove pedras de crack e quatro papelotes de cocaína. No interior da residência, embaixo de uma cama, estavam o rifle e a espingarda, além de munições.
Todo o material apreendido e o adolescente, que não teve a idade informada, foram levados para a Delegacia Regional de Colatina.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que o adolescente assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e foi reintegrado à família, após um parente assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado.