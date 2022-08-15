Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tragédia

Homem morre atropelado pelo próprio carro em Colatina

Lindomar Marques estava levando o irmão cadeirante para fazer uma cirurgia quando o carro apresentou problemas. Ao sair para checar o que havia ocorrido, foi atingido pelo veículo, que desceu de ré
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

15 ago 2022 às 14:24

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 14:24

Lindomar Marques, homem que morreu ao ser atropelado pelo próprio carro
Lindomar Marques, homem que morreu ao ser atropelado pelo próprio carro Crédito: Arquivo da família
Um homem de 55 anos morreu atropelado pelo próprio carro na manhã desta segunda-feira (15), próximo ao distrito de Itapina, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Lindomar Marques estava levando o irmão cadeirante para fazer uma cirurgia no olho em Baixo Guandu quando o veículo apresentou problemas em uma estrada de terra.
Segundo apuração do repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste, Lindomar parou para ver o que havia acontecido com o carro e, quando desceu do veículo, o automóvel desceu de ré e o atropelou. O homem ficou debaixo do carro e morreu na hora. 
Homem morre atropelado pelo próprio carro em Colatina
Local do acidente fatal Crédito: Wando Fagundes
Moradores da região encontraram o irmão de Lindomar dentro do carro pedindo ajuda e acionaram a polícia. A perícia da Polícia Civil foi ao local e a corporação informou investigar o caso para saber se o veículo estava com problemas no freio de mão.

Veja Também

Polícia prende suspeitos de torturar mulher em Colatina para "dar lição"

Homem é detido suspeito de furtar e arrombar veículos em Colatina

Que susto! Carro fica pendurado em muro de casa, em Colatina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
É gripe ou alergia? Entenda as diferenças dos sintomas
Imagem de destaque
A ciência por trás das modas bizarras de tratamentos de pele, de sêmen de salmão a cocô de passarinho
Creme gelado de abacaxi
Aprenda a fazer creme gelado de abacaxi para a sobremesa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados