Homem morre atropelado pelo próprio carro em Colatina

Um homem de 55 anos morreu atropelado pelo próprio carro na manhã desta segunda-feira (15), próximo ao distrito de Itapina, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Lindomar Marques estava levando o irmão cadeirante para fazer uma cirurgia no olho em Baixo Guandu quando o veículo apresentou problemas em uma estrada de terra.
Segundo apuração do repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste, Lindomar parou para ver o que havia acontecido com o carro e, quando desceu do veículo, o automóvel desceu de ré e o atropelou. O homem ficou debaixo do carro e morreu na hora.
Moradores da região encontraram o irmão de Lindomar dentro do carro pedindo ajuda e acionaram a polícia. A perícia da Polícia Civil foi ao local e a corporação informou investigar o caso para saber se o veículo estava com problemas no freio de mão.