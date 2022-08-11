Que susto! Carro fica pendurado em muro de casa, em Colatina

Segundo a apuração do repórter Alessandro Bachetti, da TV Gazeta Noroeste, o motorista teria estacionado o veículo do outro lado da rua onde fica a casa. Ele saiu do carro e ia em direção a outro local quando percebeu que o Gol descia, de ré, pela rua inclinada. O carro só parou quando ficou pendurado no muro.