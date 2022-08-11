Que susto! Carro fica pendurado em muro de casa, em Colatina

Um morador do bairro Colatina Velha, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, tomou um susto ao ver um carro pendurado no muro da própria casa na manhã desta quinta-feira (11). O Wolkswagen Gol estava estacionado e acabou descendo pela rua de ré. Uma imagem enviada por um leitor de A Gazeta mostra a parte traseira do veículo e as rodas suspensas um pouco acima do telhado da residência.
Segundo a apuração do repórter Alessandro Bachetti, da TV Gazeta Noroeste, o motorista teria estacionado o veículo do outro lado da rua onde fica a casa. Ele saiu do carro e ia em direção a outro local quando percebeu que o Gol descia, de ré, pela rua inclinada. O carro só parou quando ficou pendurado no muro.
Após se recuperar do susto, o dono do carro conseguiu retirar o automóvel do local perigoso e ninguém ficou ferido. Ele não soube explicar o que pode ter feito com que o veículo descesse.