Vídeo: caminhão transportando galinhas tomba em acidente em Castelo

Um caminhão transportando galinhas tombou na manhã desta quinta-feira (11) na ES 166, a Rodovia Pedro Cola, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o acidente foi registrado por volta de 8h30 e o motorista não ficou ferido.
A PM informou que o acidente aconteceu na localidade de Mangueira. O veículo descia a serra no sentido Castelo e seguia para uma empresa de abate no município quando o caminhão acabou tombando. As aves, segundo os militares, foram transferidas para outro veículo. A dinâmica do acidente não foi informada.
Imagens feitas no local do acidente (veja acima) mostram o motorista saindo da cabine sem ferimentos. No vídeo, ele conta que perdeu o freio e o caminhão embalou. Ele afirma que tentou engatar marcha para conter o veículo, mas não conseguiu.
A rodovia chegou a ficar interditada para a retirada do caminhão, que ocupava uma das faixas. Ainda durante a manhã o veículo foi destombado e removido do local e a via, liberada.