Criminosos confundem carro e atiram contra mãe e bebê na Serra

Carro foi atingido por dois tiros: um na porta e outro no pneu; arma foi apreendida com adolescente Crédito: Divulgação |PM

Uma mulher de 31 anos e um bebê de 5 meses foram alvo de tiros no final da tarde desta quarta-feira (10), no bairro Carapina, na Serra . Um adolescente de 16 anos foi apreendido com uma pistola calibre 9 milímetros e confessou participação no crime. O carro em que mãe e filho estavam foi atingido por dois disparos, um no pneu e outro na porta direita. Os ocupantes não se feriram.

Polícia Militar , a mulher contou que percebeu o momento que os suspeitos pegaram a arma e começaram a persegui-la, mas não havia nada que ela pudesse fazer.

Militares que passavam pela região fazendo patrulhamento de rotina ouviram os disparos e encontraram o carro com a mulher e o bebê dentro. Depois, eles fizeram buscas pela região até localizarem o adolescente, que foi apreendido. O suspeito que estava com ele conseguiu fugir.

ADOLESCENTE DIZ QUE CONFUNDIU CARRO

De acordo com o Capitão Roberto Júnior, o adolescente apreendido contou que ele e um comparsa dispararam contra o carro onde as vítimas estavam porque confundiram o veículo com o de criminosos rivais.

"Ele contou que estava traficando no local e confundiu o carro da senhora com o carro de traficantes rivais e foi por isso que ele e o comparsa que fugiu dispararam contra ela", contou. Ainda de acordo com o capitão, o adolescente já foi apreendido outras duas vezes pelo crime de tráfico de drogas.

A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio e o caso é investigado pela Polícia Civil.