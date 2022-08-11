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Bairro Carapina

Criminosos confundem carro e atiram contra mãe e bebê na Serra

Crime ocorreu na tarde desta quarta-feira (10) e, apesar dos tiros, a mulher e o filho não se feriram. Adolescente de 16 anos foi apreendido e confessou ter atirado.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2022 às 11:16

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 11:16

Bandidos confundem carro com o de rivais e atiram contra mãe e bebê na Serra
Carro foi atingido por dois tiros: um na porta e outro no pneu; arma foi apreendida com adolescente Crédito: Divulgação |PM
Uma mulher de 31 anos e um bebê de 5 meses foram alvo de tiros no final da tarde desta quarta-feira (10), no bairro Carapina, na Serra. Um adolescente de 16 anos foi apreendido com uma pistola calibre 9 milímetros e confessou participação no crime. O carro em que mãe e filho estavam foi atingido por dois disparos, um no pneu e outro na porta direita. Os ocupantes não se feriram.
À Polícia Militar, a mulher contou que percebeu o momento que os suspeitos pegaram a arma e começaram a persegui-la, mas não havia nada que ela pudesse fazer.
Militares que passavam pela região fazendo patrulhamento de rotina ouviram os disparos e encontraram o carro com a mulher e o bebê dentro. Depois, eles fizeram buscas pela região até localizarem o adolescente, que foi apreendido. O suspeito que estava com ele conseguiu fugir.

ADOLESCENTE DIZ QUE CONFUNDIU CARRO

De acordo com o Capitão Roberto Júnior, o adolescente apreendido contou que ele e um comparsa dispararam contra o carro onde as vítimas estavam porque confundiram o veículo com o de criminosos rivais.
"Ele contou que estava traficando no local e confundiu o carro da senhora com o carro de traficantes rivais e foi por isso que ele e o comparsa que fugiu dispararam contra ela", contou. Ainda de acordo com o capitão, o adolescente já foi apreendido outras duas vezes pelo crime de tráfico de drogas.
A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio e o caso é investigado pela Polícia Civil.
*Com informações de Fabiana Oliveira, do G1ES

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