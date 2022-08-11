Bandidos pedem água a moradora e anunciam assalto em Boa Esperança

Quatro assaltantes armados invadiram uma casa e roubaram um carro e um celular na tarde de quarta-feira (10), na localidade de Córrego da Garrucha, em Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo. A mulher que reside no local disse à Polícia Militar ter sido ameaçada pelos criminosos. Ao perceber a situação, o sogro da vítima perseguiu os indivíduos na fuga e houve troca de tiros.
Segundo a PM, a vítima contou que estava no interior da casa quando os indivíduos chegaram no portão pedindo por água. Assim que ela se aproximou, eles anunciaram o assalto e entraram na residência. A mulher não teve reação. Os criminosos pegaram a chave do veículo, um Volkswagen Fox vermelho, e um celular.
O sogro observou o que estava acontecendo e, quando os homens estavam saindo com o veículo, ele os perseguiu e atirou contra os criminosos, que revidaram. Não houve registro de feridos.
Os assaltantes seguiram em fuga e, quando passavam pela ES 315, perderam controle da direção do Volkswagen Fox e o carro saiu da pista. Os criminosos abandonaram o veículo e fugiram por uma mata. A PM fez buscas na região, mas não encontrou o quarteto. O automóvel roubado foi recuperado pelos proprietários.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.