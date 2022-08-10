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Morro Santa Clara

Helicóptero resgata corpo queimado em mata de difícil acesso em Vitória

Matheus Rocha Silva, de 26 anos, foi encontrado morto, com parte do corpo queimado em um dos morros da Capital. Notaer foi acionado para a remoção
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

10 ago 2022 às 17:21

Publicado em 10 de Agosto de 2022 às 17:21

O resgate do corpo de Matheus Rocha da Silva, de 26 anos, que aconteceu na manhã desta quarta-feira (10) no alto do Morro Santa Clara, em Vitória, chamou a atenção de quem via o helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) pela região.
Moradores, que não sabiam do que se tratava, ficaram intrigados com a movimentação do helicóptero. O Notaer precisou ser acionado porque a área em que o corpo estava era de difícil acesso, no meio da mata. Os bombeiros até tentaram ir até o local, mas sem sucesso.
Depois de encontrado, o corpo foi levado pela aeronave até o heliponto perto da Rodoviária de Vitória. De lá, seguiu para o Departamento Médico Legal (DML), também na Capital.
Familiares revelaram ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, que Matheus teria sido sequestrado por criminosos na segunda-feira (8). O pai do rapaz contou que estava a trabalho na Bahia e veio para Vitória quando soube que Matheus estava desaparecido. O homem afirmou, ainda, que o filho usava drogas, mas não soube dizer o que pode ter motivado o crime.
Os parentes acreditam que o jovem tenha ficado em cativeiro e que os criminosos queimaram o cadáver depois da execução justamente para avisar onde ele estava.
Pai chora a morte de filho em Vitória
Pai chora a morte de filho em Vitória Crédito: Montagem | Oliveira Alves | Arquivo pessoal
"Vimos um local queimado, um par de sandálias e vimos as roupas. Quem fez, foi deixando um rastro até chegar ao corpo. Aí a prima dele achou. Ele chegou a ficar alguns dias comigo (na Bahia) para tentar se recuperar, mas veio embora. Ele conseguiu um emprego e tinha uma esposa, mas perdeu o emprego, voltou a usar (drogas) e foi só caindo. Nenhum pai quer ver o filho queimado, jogado em um matagal, morto", lamentou o pai de Matheus, sem se identificar.
Em nota, a Polícia Civil explicou que o caso está sendo investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). O corpo foi encaminhado ao DML para ser necropsiado e, depois, liberado para os familiares.

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