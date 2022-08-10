Helicóptero resgata corpo queimado em mata de difícil acesso em Vitória

O resgate do corpo de Matheus Rocha da Silva, de 26 anos, que aconteceu na manhã desta quarta-feira (10) no alto do Morro Santa Clara, em Vitória, chamou a atenção de quem via o helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) pela região.
Depois de encontrado, o corpo foi levado pela aeronave até o heliponto perto da Rodoviária de Vitória. De lá, seguiu para o Departamento Médico Legal (DML), também na Capital.
Familiares revelaram ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, que Matheus teria sido sequestrado por criminosos na segunda-feira (8). O pai do rapaz contou que estava a trabalho na Bahia e veio para Vitória quando soube que Matheus estava desaparecido. O homem afirmou, ainda, que o filho usava drogas, mas não soube dizer o que pode ter motivado o crime.
Os parentes acreditam que o jovem tenha ficado em cativeiro e que os criminosos queimaram o cadáver depois da execução justamente para avisar onde ele estava.
"Vimos um local queimado, um par de sandálias e vimos as roupas. Quem fez, foi deixando um rastro até chegar ao corpo. Aí a prima dele achou. Ele chegou a ficar alguns dias comigo (na Bahia) para tentar se recuperar, mas veio embora. Ele conseguiu um emprego e tinha uma esposa, mas perdeu o emprego, voltou a usar (drogas) e foi só caindo. Nenhum pai quer ver o filho queimado, jogado em um matagal, morto", lamentou o pai de Matheus, sem se identificar.
Em nota, a Polícia Civil explicou que o caso está sendo investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). O corpo foi encaminhado ao DML para ser necropsiado e, depois, liberado para os familiares.