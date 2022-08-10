Helicóptero resgata corpo queimado em mata de difícil acesso em Vitória

Familiares revelaram ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, que Matheus teria sido sequestrado por criminosos na segunda-feira (8). O pai do rapaz contou que estava a trabalho na Bahia e veio para Vitória quando soube que Matheus estava desaparecido. O homem afirmou, ainda, que o filho usava drogas, mas não soube dizer o que pode ter motivado o crime.