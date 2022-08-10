Jovem é sequestrado, executado e tem corpo queimado em Vitória

Matheus Rocha Silva, de 26 anos, foi sequestrado, executado e teve o corpo queimado em Vitória Crédito: Oliveira Alves/Reprodução

Um jovem foi executado e teve o corpo queimado no bairro Santa Clara, em Vitória , na noite desta terça-feira (9). O corpo de Matheus Rocha Silva, de 26 anos, foi encontrado em uma região de mata de difícil acesso. Segundo o pai da vítima, ele foi sequestrado por criminosos na segunda-feira (8).

O pai do rapaz contou ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, que estava a trabalho na Bahia e veio para Vitória quando soube que Matheus estava desaparecido. O homem contou que Matheus usava drogas, mas não sabe dizer o que pode ter motivado o crime.

"Vimos um local queimado, um par de sandálias e vimos as roupas. Quem fez, foi deixando um rastro até chegar ao corpo. Aí a prima dele achou. Ele chegou a ficar alguns dias comigo para tentar se recuperar, mas veio embora. Ele conseguiu um emprego e tinha uma esposa, mas perdeu o emprego, voltou a usar (drogas) e foi só caindo. Nenhum pai quer ver o filho queimado, jogado em um matagal, morto", lamentou o pai de Matheus, sem se identificar.

Os familiares de Matheus acreditam que o jovem tenha ficado em cativeiro e que os criminosos queimaram o cadáver depois da execução justamente para avisar onde ele estava.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para recolher o corpo do jovem. Mas, como estava em uma área de difícil acesso, já que a região de Santa Clara onde ele foi encontrado é de uma pedra próximo ao Parque Moscoso, o helicóptero do Núcleo de Operações e Transportes Aéreos (Notaer) foi acionado. Por volta de 12h25, o corpo foi resgatado pela aeronave e levado até o heliponto da Rodoviária de Vitória, onde o rabecão aguardava para recolher o corpo.