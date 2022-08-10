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Supermercado na Serra

Guarda de Vitória é preso por furto de picanha, chocolate suíço e sorvete americano

Ele foi autuado e liberado após pagar fiança. Prefeitura de Vitória disse que afastou imediatamente o servidor e vai instaurar processo administrativo disciplinar para apurar os fatos
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

10 ago 2022 às 09:46

Publicado em 10 de Agosto de 2022 às 09:46

Guarda de Vitória é preso por furtar picanha, sorvete suíço e chocolate americano
Com agente da Guarda de Vitória, havia uma peça de picanha, barras de chocolate suíço e potes de sorvete americano Crédito: Reprodução
Um agente da Guarda Municipal de Vitória, de 33 anos, foi preso nesta terça-feira (9) suspeito de furtar uma peça de picanha, barras de chocolate suíço e potes de sorvete americano em um supermercado no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra. Uma nota fiscal emitida pelo estabelecimento mostra que, somados, os produtos custam R$ 547,90. Armando Crisitiano Coelho de Sousa foi autuado por furto.
Polícia Militar disse ter sido acionada, na tarde desta terça-feira, sobre um indivíduo abordado pelo segurança de um supermercado suspeito de ter furtado chocolates, carne e sorvetes do estabelecimento. Aos militares que atenderam a ocorrência, o segurança informou que o suspeito, identificado como agente da Guarda Municipal de Vitória, teria furtado mercadorias do supermercado.
Os seguranças viram pela câmera que Armando pegou os produtos e colocou em uma sacola, mas quando o guarda chegou ao caixa, pagou por outros itens e foi embora. Posteriormente, o homem foi abordado e, com ele, foram encontrados os produtos. Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia Regional da Serra. Além dos produtos do supermercado, a Polícia Militar apreendeu com o guarda uma arma .40 e munições.
Produtos furtados:
  1. Picanha Friboi 
  2. Sorvete Ben Jerrys Phish Food 
  3. Dois sorvetes Ben Jerrys Triple Carmel 
  4. Dois sorvetes Ben Jerrys Choc
  5. Três chocolates Lindt Excell
  6. Chocolate Lindt Excell Carams 
  7. Três chocolates Essential 
Guarda de Vitória é preso por furtar picanha, sorvete suíço e chocolate americano
Nota fiscal mostra os produtos furtados pelo guarda de Vitória Crédito: Reprodução
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o agente foi autuado em flagrante por furto e liberado para responder em liberdade, após pagar a fiança arbitrada pelo delegado de plantão – cujo valor não foi informado.

SALÁRIO DE R$ 8 MIL

O  Portal da Transparência da Prefeitura de Vitória mostra que Armando aparece como funcionário concursado desde janeiro de 2017. Conforme apuração do repórter Aurélio de Freitas, da TV Gazeta, o guarda tem cargo de agente comunitário de segurança, com função gratificada de chefe de equipes de agentes comunitários. No mês de julho, ainda de acordo com a apuração da TV Gazeta, o salário recebido por ele foi de R$ 8 mil.  

GUARDA FOI AFASTADO, DIZ PREFEITURA

Em nota, a Prefeitura de Vitória informou repudiar a prática de qualquer conduta ilegal ou criminosa e afirmou que o servidor foi imediatamente afastado das funções por 120 dias, com instauração de processo administrativo disciplinar para apuração dos fatos, observando-se o contraditório, ampla defesa e o devido processo legal.
"Importante ressaltar que os fatos narrados não representam a postura dos agentes da Guarda Civil Municipal de Vitória, instituição que goza de credibilidade e que tem prestado relevantes serviços à sociedade capixaba", finalizou o texto. 

O OUTRO LADO

A reportagem de A Gazeta tentou contato, por telefone, com o guarda municipal, mas as ligações não foram atendidas.

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