Guarda de Vitória é preso por furto de picanha, chocolate suíço e sorvete americano

O Portal da Transparência da Prefeitura de Vitória mostra que Armando aparece como funcionário concursado desde janeiro de 2017. Conforme apuração do repórter Aurélio de Freitas, da TV Gazeta, o guarda tem cargo de agente comunitário de segurança, com função gratificada de chefe de equipes de agentes comunitários. No mês de julho, ainda de acordo com a apuração da TV Gazeta, o salário recebido por ele foi de R$ 8 mil.