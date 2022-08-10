Menina é espancada e tem cabelo raspado por garoto de 12 anos em Vila Velha

Ela relatou aos policiais militares acionados para o local ter sido cercada e agredida por indivíduos que a acusaram de estar passando informações a rivais envolvidos com o tráfico de drogas. Além de socos e chutes, a vítima teve cabelos e sobrancelhas raspadas e chegou a ter a cabeça coberta com um saco plástico e ser ameaçada de morte com uma faca.