Menina é espancada e tem cabelo raspado por garoto de 12 anos em Vila Velha

Um adolescente de 12 anos foi apreendido nesta terça-feira (9) no bairro Guaranhuns, em Vila Velha, após confessar ter agredido e raspado a cabeça de uma menina de 13 anos. Ele é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na região. A garota foi agredida no último domingo (7) e deu entrada no Pronto Atendimento da Glória.
Ela relatou aos policiais militares acionados para o local ter sido cercada e agredida por indivíduos que a acusaram de estar passando informações a rivais envolvidos com o tráfico de drogas. Além de socos e chutes, a vítima teve cabelos e sobrancelhas raspadas e chegou a ter a cabeça coberta com um saco plástico e ser ameaçada de morte com uma faca.
Na tarde desta terça-feira, o menor de 12 anos, suspeito de participação no crime, foi localizado e confessou à polícia que participou das agressões à garota e seria quem raspou a cabeça da adolescente. A Polícia Civil informou que ele é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas da região.
O adolescente de 12 anos, conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, e foi reintegrado à família, após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado.