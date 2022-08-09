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Sul do ES

Homem é achado morto com mãos e pés amarrados em Rio Novo do Sul

Vizinhos acionaram a polícia após ouvirem gritos de socorro. Quando militares chegaram ao local, vítima já estava morta
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

09 ago 2022 às 15:40

Publicado em 09 de Agosto de 2022 às 15:40

Um homem foi encontrado morto, com as mãos e os pés amarrados, além de ferimentos de corte no pescoço, dentro da casa em que morava em Rio Novo do Sul, região Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (9).
Policiais militares foram à residência após acionamento via Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes/190), no qual foi informado que gritos de socorro eram ouvidos dentro do imóvel. Ao encontrarem o corpo, os PMs acionaram a Polícia Civil. O nome da vítima não foi divulgado.
O caso será investigado pela Delegacia de Rio Novo do Sul, e, até, às 14 horas, não havia suspeitos detidos. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.
Em nota, a Polícia Civil reforçou que a população pode repassar informações que auxiliem nas investigações por meio do Disque-denúncia (181). A ligação é gratuita e o anonimato garantido. 

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