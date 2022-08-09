Homem é achado morto com mãos e pés amarrados em Rio Novo do Sul

Um homem foi encontrado morto, com as mãos e os pés amarrados, além de ferimentos de corte no pescoço, dentro da casa em que morava em Rio Novo do Sul, região Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (9).

Policiais militares foram à residência após acionamento via Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes/190), no qual foi informado que gritos de socorro eram ouvidos dentro do imóvel. Ao encontrarem o corpo, os PMs acionaram a Polícia Civil. O nome da vítima não foi divulgado.