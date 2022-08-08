Empreiteira de Vila Velha é arrombada oito vezes em 40 dias

Chegar na empresa e encontrar o local com rastros de arrombamento virou rotina para Jean Garau, de 49 anos. Dono de um empreiteira em Divino Espírito Santo, Vila Velha , ele viu o estabelecimento ser invadido por criminosos oito vezes em apenas 40 dias, uma média de um arrombamento a cada 5 dias. O prejuízo, só nesse período, foi de mais de R$ 15 mil.

"É um absurdo essa frequência em 40 dias. A última foi nesse final de semana. Quando chegamos lá nesta segunda-feira (8) de manhã estava arrombado. Só dessa vez, tivemos uns R$ 6 mil de prejuízo", relatou o empresário.

Os bandidos conseguiram entrar fazendo um buraco na parte de baixo do muro, já que, como medida de segurança para tentar conter as invasões, o empresário tinha colocado arame farpado no alto do muro.

Em imagens gravadas na manhã desta segunda (confira acima), é possível ver que os criminosos quebraram o vidro de um carro e forçaram uma grade de proteção, para terem acesso à parte da cozinha e ao setor administrativo.

"O carro estava preparado para trabalhar hoje cedo. Eles quebraram o vidro e levaram as ferramentas que estavam dentro, como furadeira, parafusadeira e outras. Também arrombaram uma grade que protege uma área da empresa e conseguiram acessar a parte interna, roubaram computadores, equipamentos de medição", detalhou Jean.

Em 10 anos de empresa, ele disse que já perdeu as contas de quanto teve de prejuízo. "Isso estou falando dos últimos 40 dias. No começo eles invadiam muito, depois ficamos um tempo tranquilos e agora está um absurdo como nunca antes. No passado eram duas vezes por ano. Agora está nesse frequência absurda, sem explicação."

200 METROS DE POSTO DA GUARDA

O empresário ainda questionou a proximidade com um posto da Guarda Municipal, que fica a cerca de 200 metros da empreiteira. "Nós ficamos em frente a um shopping, numa avenida movimentada. Em julho, que estava essa situação quase todo dia, cheguei a colocar um vigilante armado lá dentro para poder pegar o cara, porque a polícia não faz nada. Paguei por um período e ninguém invadiu, mas é caro", lembrou.

Agora, ele pretende investir ainda mais para tentar driblar a insegurança. "Tinha cerca elétrica, não estava resolvendo. A gente colocou tipo um arame farpado, deu uma tranquilidade por uns 15 dias, mas agora os caras não conseguem entrar por cima então estão quebrando o muro para entrar por baixo."

"Pretendo colocar câmera, contratar uma empresa de vigilância. Mas isso demanda investimento, além de todo o prejuízo que a gente teve. É um gasto que não está previsto." Jean Garau - Empresário

O QUE DIZEM AS POLÍCIAS E A GUARDA

Em nota, a Guarda Municipal respondeu que "faz patrulhamento com rondas todos os dias na região. Desde a última quarta-feira (3) iniciou a Operação Pôr do Sol, que aumenta o número de guardas nas ruas com orientação para segurança em áreas de comércio e orla. A Guarda Municipal informa que, além da presença ininterrupta nas ruas, possui o canal da Central que atende 24h à população pelo 3219-9929".

Polícia Militar informou que "tem intensificado o patrulhamento durante a madrugada na região. Operações de saturação também acontecem constantemente no bairro, que recebe além do policiamento ostensivo rotineiro, o reforço da Patrulha da Comunidade. É importante destacar que a PM tem realizado diversas detenções de pessoas arrombando em flagrante".

Polícia Civil disse que os casos que foram registrados pelo empresário estão sendo investigados e "trabalha para que os suspeitos sejam identificados e responsabilizados. A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br . O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas".